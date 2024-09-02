Електромережі, фото: Freepik

Споживання електроенергії в Україні залишається високим, але має тенденцію до зниження. Утім, через російські атаки в країні продовжують діяти графіки відключень.

Як повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго», споживання залишається високим через утримання спекотної погоди у більшості областей. Однак, фіксується тенденція до його зниження.

Зокрема, 1 вересня, добовий максимум споживання був на 3,2% нижчим, ніж попереднього вихідного дня — у суботу, 31 серпня.

Сьогодні, станом на ранок, рівень споживання електроенергії на 3,7% нижчий, ніж в цей же час попереднього робочого дня, 30 серпня.

Попри це, внаслідок ворожої масованої атаки на енергосистему 26 серпня в Україні протягом всієї доби продовжують діяти заходи обмеження споживання.

У компанії додали, що для подолання дефіциту в енергосистемі, протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови очікується імпорт електроенергії загальним обсягом 11 972 МВт-год.

Загалом через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 563 населені пункти.

Так, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях.

Через технічні причини знеструмлювались споживачі у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

Графіки відключень

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги — відповідальність обленерго.

Від 1 вересня відбувся перехід на нові погодинні графіки відключення світла у Миколаївській області. Їх можна переглянути за цим посиланням.