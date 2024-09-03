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Операція в Курській області йде за планом, — Зеленський

Курська область РФ. Фото: РосЗМІКурська область РФ. Фото: РосЗМІ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішну реалізацію операції ЗСУ на Курщині та відмітив, що все йде за планом.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Запоріжжя, пише «Укрінформ».

Водночас президент зазначив, що на Покровському і Торецькому напрямках ситуація складна.

«Курська операція виконує свої завдання і йде за планом. Що стосується складнощів на Покровському і Торецькому напрямках, то ми вважаємо, що Курська операція також може вплинути на це. Може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських військових. Але поки що там складно», — сказав очільник держави.

Володимир Зеленський додав, що саме на східному напрямку завжди були зосереджені найбільш бойові російські бригади.

«Це завжди була головна ціль (росіян, — прим.) Донбас, повністю тотальна окупація Донбасу. Дві доби там просувань немає. Це те, що мені доповів Головком», — сказав Президент.

Раніше віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що ситуація в Курській області може погіршитися через гуманітарну кризу, тому Україна має бути готова до можливого прийняття біженців з цього регіону.

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