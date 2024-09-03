Вантажівкам їздити заборонено: нові дорожні знаки планують встановити на вулицях Миколаєва
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- Альона Коханчук
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10:00, 03 вересня, 2024
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У Миколаєві планують встановити нові дорожні знаки на вулицях міста.
Відповідний проєкт рішення розглядатиме виконавчий комітет Миколаївської міської ради.
В документі вказано, що по місту необхідно встановити дорожні знаки «Рух вантажних автомобілів заборонено» по:
- Одеському шосе на перетині з вулицею Поштовою
- Одеському шосе на перетині з вулицею Клубною
- Одеському шосе на перетині з вулицею Очаківською
- Одеському шосе на перетині з вулицею Ізюмською
- Одеському шосе на перетині з провулком Веселинівським
- Одеському шосе на перетині з провулком Зустрічним
- Одеському шосе на перетині з вулицею Якова Буговича
- Одеському шосе, 56-Б
- Одеському шосе, 94
Також є необхідність встановити знаки «Зупинка заборонена» по:
- проспекту Богоявленському, від вулиці Космонавтів до вулиці Дмитра Кременя (колишня Молодогвардійська)
- вулиці Спаській, від вулиці Соборної до вулиці Маріупольської (непарний бік)
- проспекту Богоявленському, від проспекту Миру до вулиці Ігоря Бедзая (колишня Чкалова)
- проспекту Богоявленському, від вулиці Ігоря Бедзая до вулиці Пограничної.
Комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємству буде доручено замовити відповідні знаки та погодити зазначений проєкт в управлінні патрульної поліції в Миколаївській області.
Раніше повідомлялося, що за 2023 рік у Миколаєві замінили та виготовили майже дві тисячі дорожніх знаків. Фахівці запевняють, що їх непридатність частіше за все зумовлена недбалістю громадян, які забруднюють та ламають знаки.