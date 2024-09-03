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Вантажівкам їздити заборонено: нові дорожні знаки планують встановити на вулицях Миколаєва

У Миколаєві планують встановити нові дорожні знаки. Ілюстраційне фото Центру організації дорожнього руху м.КиєваУ Миколаєві планують встановити нові дорожні знаки. Ілюстраційне фото Центру організації дорожнього руху м.Києва

У Миколаєві планують встановити нові дорожні знаки на вулицях міста.

Відповідний проєкт рішення розглядатиме виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

В документі вказано, що по місту необхідно встановити дорожні знаки «Рух вантажних автомобілів заборонено» по:

  • Одеському шосе на перетині з вулицею Поштовою
  • Одеському шосе на перетині з вулицею Клубною
  • Одеському шосе на перетині з вулицею Очаківською
  • Одеському шосе на перетині з вулицею Ізюмською
  • Одеському шосе на перетині з провулком Веселинівським
  • Одеському шосе на перетині з провулком Зустрічним
  • Одеському шосе на перетині з вулицею Якова Буговича
  • Одеському шосе, 56-Б
  • Одеському шосе, 94

Також є необхідність встановити знаки «Зупинка заборонена» по:

  • проспекту Богоявленському, від вулиці Космонавтів до вулиці Дмитра Кременя (колишня Молодогвардійська)
  • вулиці Спаській, від вулиці Соборної до вулиці Маріупольської (непарний бік)
  • проспекту Богоявленському, від проспекту Миру до вулиці Ігоря Бедзая (колишня Чкалова)
  • проспекту Богоявленському, від вулиці Ігоря Бедзая до вулиці Пограничної.

Комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємству буде доручено замовити відповідні знаки та погодити зазначений проєкт в управлінні патрульної поліції в Миколаївській області.

Раніше повідомлялося, що за 2023 рік у Миколаєві замінили та виготовили майже дві тисячі дорожніх знаків. Фахівці запевняють, що їх непридатність частіше за все зумовлена недбалістю громадян, які забруднюють та ламають знаки.

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