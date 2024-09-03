У Миколаєві планують встановити нові дорожні знаки. Ілюстраційне фото Центру організації дорожнього руху м.Києва

У Миколаєві планують встановити нові дорожні знаки на вулицях міста.

Відповідний проєкт рішення розглядатиме виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

В документі вказано, що по місту необхідно встановити дорожні знаки «Рух вантажних автомобілів заборонено» по:

Одеському шосе на перетині з вулицею Поштовою

Одеському шосе на перетині з вулицею Клубною

Одеському шосе на перетині з вулицею Очаківською

Одеському шосе на перетині з вулицею Ізюмською

Одеському шосе на перетині з провулком Веселинівським

Одеському шосе на перетині з провулком Зустрічним

Одеському шосе на перетині з вулицею Якова Буговича

Одеському шосе, 56-Б

Одеському шосе, 94

Також є необхідність встановити знаки «Зупинка заборонена» по:

проспекту Богоявленському, від вулиці Космонавтів до вулиці Дмитра Кременя (колишня Молодогвардійська)

вулиці Спаській, від вулиці Соборної до вулиці Маріупольської (непарний бік)

проспекту Богоявленському, від проспекту Миру до вулиці Ігоря Бедзая (колишня Чкалова)

проспекту Богоявленському, від вулиці Ігоря Бедзая до вулиці Пограничної.

Комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємству буде доручено замовити відповідні знаки та погодити зазначений проєкт в управлінні патрульної поліції в Миколаївській області.

Раніше повідомлялося, що за 2023 рік у Миколаєві замінили та виготовили майже дві тисячі дорожніх знаків. Фахівці запевняють, що їх непридатність частіше за все зумовлена недбалістю громадян, які забруднюють та ламають знаки.