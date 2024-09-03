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«З метою прозорої реалізації»: громади Миколаївщини внесли 436 проєктів з відбудови до системи DREAM

Ліцей Миколи Аркаса, фото: UkraїnerЛіцей Миколи Аркаса, фото: Ukraїner

В державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься вже 436 проєктів з відбудови Миколаївської області. 

Про це сьогодні, 3 вересня, на брифінгу повідомив заступник начальника управління департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА Євген Скарлат, пишуть «МикВісті».

«Про систему DREAM. Департамент (містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА, — прим.) здійснює методичну діяльність з громадами, надає допомогу щодо роботи в цій системі, внесення проєктів. Департамент вніс 26 проєктів в систему, з метою максимально прозорої їх реалізації. Загалом громади внесли 436 проєктів, це значна кількість. Найбільш активна, звісно, Миколаївська громада. Вони внесли трошки більш ніж половину — 236 проєктів. Але всі громади проявляють активність і вносять проєкти: Баштанська, Вознесенська, Очаківська громади», — розповів він. 

Відновлення Миколаївщини 

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери. 

Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

Серед обʼєктів, що підлягають відновленню, міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто, повідомляли «МикВісті». 

Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.

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