Точки видачі води у Миколаєві. Архівне фото: «Миквісті»

У серпні мешканці Миколаєва набрали 9 мільйонів літрів безкоштовної очищеної води в точках, облаштованих на базі комунального підприємства «Миколаївоблтеплеонерго».

Як повідомляє КП «Миколаївоблтеплеонерго», з початку 2024 року підприємство видало майже 77 мільйонів літрів води.

Зазначається, що наразі видача води миколаївцям здійснюється на майже 80 точках у всіх районах міста. Спеціалісти «Миколаївоблтеплоенерго» займаються їхнім обслуговуванням, проводять регламентні роботи та дбають, аби люди отримували виключно якісну воду, придатну для споживання.

За даними комунальників, наразі по місту працює близько 250 станцій видачі води, їх можна знайти на інтерактивній карті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.