Майже 60% опитаних українців вважають, що Офіс Президента (ОП) перевищує свої повноваження, впливаючи на парламент, уряд, суди, правоохоронні та антикорупційні органи.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва на замовлення Руху «Чесно» з 8 до 15 серпня 2024 року.

Зазначається, що найбільшим українці вважають вплив ОП на парламент і уряд. Кількість тих, хто поділяє таку думку, зросла з 52% до 59% порівняно з минулим роком.

Соціологи фіксують, що близько 55% опитаних також вважають надмірним вплив Офісу Президента на роботу судів, правоохоронних та антикорупційних органів. Минулого року так вважали 47% громадян.

За даними опитування, більш ніж половина українців вважають, що представники Офісу Президента перевищують свої повноваження, впливаючи на уряд і парламент, а отже, і на законодавство.

У повідомленні нагадують, що за розробку та ухвалення законів відповідає Верховна Рада, а підзаконні нормативні акти затверджуються в Кабінеті Міністрів. Офіс Президента не має окремих повноважень для законотворчості, а лише готує проєкти законів, які Президент може вносити у Верховну Раду.

Слід зазначити, що 58% українців вважають, що Офіс Президента впливає на рішення, які ухвалює Верховна Рада, а 59% бачать і вплив ОП на рішення Кабміну. Кількість тих, хто так думає, зросла за останні декілька місяців. Так, у попередньому опитуванні на замовлення Руху «Чесно», що проводилося в грудні 2023 року, про вплив ОП на парламент та уряд заявили відповідно 54% та 52% опитаних українців.

Водночас станом на сьогодні не згодні з цією тезою близько 25% громадян, а ще близько 20% не мають відповіді.

У регіональному розрізі відповіді на всі три запитання майже ідентичні. Як показують результати опитування, з тезою про надмірний вплив ОП частіше погоджуються жителі південних областей. Примітно, що торік на півдні таку думку поділяли 34% мешканців, а наразі цей показник становить майже 70%.

У центральних регіонах із такою тезою погоджуються менш як 50%. Там також зафіксовано найбільшу частку тих, хто не може відповісти на це запитання.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — тільки на підконтрольних уряду України територіях, де не ведуться бойові дії). Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Раніше дослідження SHARP показало, що у 2024 році рівень довіри громадян України до Президента Володимира Зеленського знизився на 15%. Він складає 63%, тоді як у 2023 році — 78%.