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У Тернополі пʼяний чоловік з відстрочкою розбив скло у будівлі ТЦК, щоб потрапити всередину та мобілізуватися

У Тернополі пʼяний чоловік вимагав мобілізувати його до ЗСУ, Фото: ukrinform.uaУ Тернополі пʼяний чоловік вимагав мобілізувати його до ЗСУ, Фото: ukrinform.ua

У Тернополі нетверезий чоловік, маючи відстрочку, влаштував конфлікт в ТЦК та СП, вимагаючи мобілізації.

Як повідомили у Тернопільському ТЦК та СП, ввечері 7 вересня, чоловік, у якого є відстрочка від мобілізації, пʼяним вирішив піти на службу в Збройні Сили України «у свій особистий агресивний спосіб, всупереч встановленому законом порядку».

За даними військових, він, перебуваючи разом з іншими громадянами на території ТЦК та СП, влаштував конфлікт та намагався потрапити в середину будівлі.

Зазначається, що він розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок отримав колото-ріжучі рани на руці від розбитого скла. Військовослужбовці територіального центру надали йому медичну допомогу та викликали лікарів й співробітників поліції.

Правоохоронці по даному факту проводять перевірку, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів реагування відносно порушника.

Нагадаємо, що на збірному пункті Київського міського ТЦК та СП сталася штовханина між військовослужбовцями та цивільними, які намагалися проникнути на територію військкомату та блокували автобус з мобілізованими.

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