Південноукраїнська АЕС показала історичні фото закладення основи енергоблока №1
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- Аліна Квітко
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7:36, 10 вересня, 2024
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Південноукраїнська АЕС опублікувала рідкісні архівні фото, які відображають закладення першого кубометру бетону в основу енергоблока №1.
Як повідомили в пресслужбі підприємства ця історична подія відбулася 9 вересня 1976 року.
На опублікованих фото можна побачити 22 будівельників, серед яких була єдина жінка. Саме їй доручили закласти капсулу з листом до нащадків у перший куб бетону.
У зверненні до майбутніх поколінь будівельники висловили впевненість у світлому майбутньому енергетики та втіленні своїх амбітних планів.
— Зараз, у 1976 році, вже виросли перші будинки майбутнього прекрасного міста енергетиків, – йдеться у звернені. – В уяві кожного з нас – творців його – вже живуть широкі тінисті вулиці, зелені парки, блакитні дзеркала водосховищ, білосніжні, спрямовані у височінь будівлі. І, звичайно, господарі цього міста – красиві й щасливі люди, ви - наші нащадки. До великої події в житті нашого колективу – укладання першого бетону в основу першого реакторного блока – ми прийшли з твердою впевненістю у виконанні всіх завдань, всього задуманого, – написано в листі до нащадків.
У листі будівельники звернулися до майбутніх поколінь зі словами: «Законною гордістю озираємося на зроблене й з глибокою вірою дивимося в майбутнє, частину якого, хай і невелику, будуємо сьогодні ми в українському степу на півдні країни».
Аварія на Південноукраїнській АЕС в липні
Вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».
Після цього в соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на Південноукраїнській АЕС.
На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкту, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «МикВісті» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.
Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що за три дні на Південноукраїнській АЕС згоріло три трансформатори струму.
Однак під час засідання Ради 19 липня міністр енергетики Герман Галущенко назвав інформацію про згорілі трансформатори неправдою та російським наративом.
25 липня у відповідь на інформзапит НЕК «Укренерго» офіційно підтвердив, що на Південноукраїнській атомній електростанції 15 липня згоріли трансформатори струму.
Пізніше в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) також підтвердили вихід з ладу обладнання на Південноукраїнській АЕС.
Під час свого візиту до Миколаєва міністр енергетики України Герман Галущенко спростував аварію на Південноукраїнській АЕС, назвавши це брехнею та маніпуляціями. Він заявив, що на станції сталась виключно експлуатаційна подія, яка не становила загрози.
Крім того, про те, що у ніч на 16 липня майже пів доби не працювали реактори ПАЕС через поломку двох високовольтних трансформаторів, виданню NV підтвердили джерела у Верховній Раді України.
Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.