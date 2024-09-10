Південноукраїнська АЕС оприлюднила фото закладення енергоблока №1. Фото: пресслужба ПАЕС

Південноукраїнська АЕС опублікувала рідкісні архівні фото, які відображають закладення першого кубометру бетону в основу енергоблока №1.

Як повідомили в пресслужбі підприємства ця історична подія відбулася 9 вересня 1976 року.

На опублікованих фото можна побачити 22 будівельників, серед яких була єдина жінка. Саме їй доручили закласти капсулу з листом до нащадків у перший куб бетону.

У зверненні до майбутніх поколінь будівельники висловили впевненість у світлому майбутньому енергетики та втіленні своїх амбітних планів.

Південноукраїнська АЕС оприлюднила фото закладення енергоблока №1. Фото: пресслужба ПАЕС Південноукраїнська АЕС оприлюднила фото закладення енергоблока №1. Фото: пресслужба ПАЕС

— Зараз, у 1976 році, вже виросли перші будинки майбутнього прекрасного міста енергетиків, – йдеться у звернені. – В уяві кожного з нас – творців його – вже живуть широкі тінисті вулиці, зелені парки, блакитні дзеркала водосховищ, білосніжні, спрямовані у височінь будівлі. І, звичайно, господарі цього міста – красиві й щасливі люди, ви - наші нащадки. До великої події в житті нашого колективу – укладання першого бетону в основу першого реакторного блока – ми прийшли з твердою впевненістю у виконанні всіх завдань, всього задуманого, – написано в листі до нащадків.

У листі будівельники звернулися до майбутніх поколінь зі словами: «Законною гордістю озираємося на зроблене й з глибокою вірою дивимося в майбутнє, частину якого, хай і невелику, будуємо сьогодні ми в українському степу на півдні країни».