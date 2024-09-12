Через ремонт мережі деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води
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- Даріна Мельничук
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11:45, 12 вересня, 2024
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Сьогодні, 12 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».
Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20.00 по вулиці Миколаївській, а саме від Космонавтів до Театральної.
Також водопостачання буде відсутнє до 20.00 через ремонтні роботи за адресами:
- пр. Богоявленський — вул. Дмитра Креміня (Молодогвардійська);
- вул. Олега Бондаренка (28 Армії) — Космонавтів;
- по вул. Олега Бондаренка (28 Армії) від Космонавтів до вул. Дмитра Креміня (Молодогвардійська);
- вул. Космонавтів, 60, 62;
- вул. Дмитра Креміня, 40, 42.
- по вул. Озерна, 4, 6, 8, 10, 12.
Нагадаємо, раніше в «Миколаївводоканалі» повідомляли, що до вечора 12 вересня низка будинків залишається без води через виконання ремонтних робіт.