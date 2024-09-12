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Через ремонт мережі деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 12 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20.00 по вулиці Миколаївській, а саме від Космонавтів до Театральної. 

Також водопостачання буде відсутнє до 20.00 через ремонтні роботи за адресами:

  • пр. Богоявленський — вул. Дмитра Креміня (Молодогвардійська);
  • вул. Олега Бондаренка (28 Армії) — Космонавтів;
  • по вул. Олега Бондаренка (28 Армії) від Космонавтів до вул. Дмитра Креміня (Молодогвардійська);
  • вул. Космонавтів, 60, 62;
  • вул. Дмитра Креміня, 40, 42.
  • по вул. Озерна, 4, 6, 8, 10, 12. 

Нагадаємо, раніше в «Миколаївводоканалі» повідомляли, що до вечора 12 вересня низка будинків залишається без води через виконання ремонтних робіт.

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