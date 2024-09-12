Через ремонт мережі деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 12 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20.00 по вулиці Миколаївській, а саме від Космонавтів до Театральної.

Також водопостачання буде відсутнє до 20.00 через ремонтні роботи за адресами:

пр. Богоявленський — вул. Дмитра Креміня (Молодогвардійська);

вул. Олега Бондаренка (28 Армії) — Космонавтів;

по вул. Олега Бондаренка (28 Армії) від Космонавтів до вул. Дмитра Креміня (Молодогвардійська);

вул. Космонавтів, 60, 62;

вул. Дмитра Креміня, 40, 42.

по вул. Озерна, 4, 6, 8, 10, 12.

Нагадаємо, раніше в «Миколаївводоканалі» повідомляли, що до вечора 12 вересня низка будинків залишається без води через виконання ремонтних робіт.