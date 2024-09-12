Відключення електроенергії. Ілюстративне фото.

На Миколаївщині у середу, 12 вересня, з 13:00 повернуться погодинні відключення світла.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Зазначається, що відключення діятимуть з 13:00 до 23:00 години. Відключатимуть по одній черзі за раз в почерговому розрізі:

1 черга: 20:00 - 22:00

2 черга: 14:00 - 16:00

3 черга: 22:00 - 23:00

4 черга: 16:00 - 18:00

5 черга: 18:00 - 20:00

6 черга: 13:00 - 14:00

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.