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Знову діють графіки відключення світла на Миколаївшині: ситуація на 12 вересня

Відключення електроенергії. Ілюстративне фото.Відключення електроенергії. Ілюстративне фото.

На Миколаївщині у середу, 12 вересня, з 13:00 повернуться погодинні відключення світла.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Зазначається, що відключення діятимуть з 13:00 до 23:00 години. Відключатимуть по одній черзі за раз в почерговому розрізі:         

  • 1 черга:  20:00 - 22:00
  • 2 черга:  14:00 - 16:00                             
  • 3 черга:  22:00 - 23:00                          
  • 4 черга:  16:00 - 18:00           
  • 5 черга:  18:00 - 20:00
  • 6 черга:  13:00 - 14:00

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

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