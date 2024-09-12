Знову діють графіки відключення світла на Миколаївшині: ситуація на 12 вересня
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- Альона Коханчук
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12:29, 12 вересня, 2024
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На Миколаївщині у середу, 12 вересня, з 13:00 повернуться погодинні відключення світла.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Зазначається, що відключення діятимуть з 13:00 до 23:00 години. Відключатимуть по одній черзі за раз в почерговому розрізі:
- 1 черга: 20:00 - 22:00
- 2 черга: 14:00 - 16:00
- 3 черга: 22:00 - 23:00
- 4 черга: 16:00 - 18:00
- 5 черга: 18:00 - 20:00
- 6 черга: 13:00 - 14:00
Відключення світла на Миколаївщині
Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.
В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.