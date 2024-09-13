Російська армія атакує територію Миколаївщини з Кінбурнської коси, серпень 2024 року, скриншот з відео: Міноборони РФ

16-річну дівчину з Очакову, яка постраждала від атаки по місту, виписали з лікарні. Її стан оцінюється як задовільний.

Про це у ранковому зведенні повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як відомо, під атакою ворога Очаків перебував з ранку 12 вересня. О 10:42 росіяни з Кінбурнської коси атакували місто FPV-дронами, в результаті чого було травмовано 16-річну дівчину.

— Стан постраждалої задовільний, наразі її вже виписали з медичного закладу, — повідомив Віталій Кім.

Під час атаки також було пошкоджено житловий будинок.

Крім того, FPV-дронами росіяни били по Куцурубській громаді. Зокрема у селі Дмитрівка пошкоджено автомобіль. Пізніше об 11:28 та 19:35 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, в ніч на пʼятницю 13 вересня протиповітряна оборона знищила над Миколаївською областю 3 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».