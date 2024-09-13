  • п'ятниця

    13 вересня, 2024

  • 23.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 23.2° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Кім повідомив, що 16-річну постраждалу в Очакові від прильоту FPV-дрону виписали з лікарні

Російська армія атакує територію Миколаївщини з Кінбурнської коси, скриншот з відео: Міноборони РФРосійська армія атакує територію Миколаївщини з Кінбурнської коси, серпень 2024 року, скриншот з відео: Міноборони РФ

16-річну дівчину з Очакову, яка постраждала від атаки по місту, виписали з лікарні. Її стан оцінюється як задовільний.

Про це у ранковому зведенні повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як відомо, під атакою ворога Очаків перебував з ранку 12 вересня. О 10:42 росіяни з Кінбурнської коси атакували місто FPV-дронами, в результаті чого було травмовано 16-річну дівчину.

— Стан постраждалої задовільний, наразі її вже виписали з медичного закладу, — повідомив Віталій Кім.

Під час атаки також було пошкоджено житловий будинок.

Крім того, FPV-дронами росіяни били по Куцурубській громаді. Зокрема у селі Дмитрівка пошкоджено автомобіль. Пізніше об 11:28 та 19:35 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, в ніч на пʼятницю 13 вересня протиповітряна оборона знищила над Миколаївською областю 3 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».

Читайте також:

новини

У двох гімназіях Миколаєва за ₴44,6 млн капітально відремонтують харчоблоки

Олена Козубовська
новини

Виконком Миколаєва затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті

Олена Козубовська
новини

Обстріл Миколаївщини: росіяни з артилерії атакували дві громади

Олена Козубовська
новини

Миколаївська ОВА уклала новий договір на ремонт лікарні у Баштанці: сума зросла до ₴314,2 млн

Юлія Бойченко
новини

₴90 млн хочуть витратити на будівництво укриття в Рибаківському ліцеї: там навчатимуться школярі з 4 сіл

Олена Козубовська

Росіяни запустили вночі «Шахеди» по Миколаєву: уламок збитого дрону впав на територію підприємства

У Миколаєві відбудували спортивний коледж, пошкоджений обстрілами — ПРООН оглянули результати роботи

Мер Миколаєва розказав, як уже третій тиждень бореться з рубкою дерев під кіоски

У миколаївському університеті Сухомлинського хочуть зробити бомбосховище: виш вже замовив проєкт