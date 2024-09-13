Частина вулиць Миколаєва через ремонт мереж залишиться без води: адреси
-
- Олена Козубовська
-
•
-
12:10, 13 вересня, 2024
-
У пʼятницю, 13 вересня, через ремонт мереж частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без водопостачання.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
До 20:00 води не буде:
- по вулиці Миколаївській від Космонавтів до Театральної;
- в провулку Корабельному 17, 25, та провулку Армійському;
- по вулиці Громадянській від Кузнецької до Мельничної;
- в провулку 1 Кузнецькому від вулиці Громадянської до 2 Кузнецького провулку.
Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».