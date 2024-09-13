Відключення води. Фото: life.ko.net.ua

У пʼятницю, 13 вересня, через ремонт мереж частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без водопостачання.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

До 20:00 води не буде:

по вулиці Миколаївській від Космонавтів до Театральної;

в провулку Корабельному 17, 25, та провулку Армійському;

по вулиці Громадянській від Кузнецької до Мельничної;

в провулку 1 Кузнецькому від вулиці Громадянської до 2 Кузнецького провулку.

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