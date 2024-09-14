На Херсонщині місцеву владу через суд зобов’язали привести до ладу укриття у Білозерській громаді.

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

Зазначається, що суд задовольнив позов Олешківської окружної прокуратури в інтересах держави про зобов’язання привести захисну споруду цивільного захисту в належний технічний стан та готовність для укриття населення.

Встановлено, що у селищі Білозерка є споруда цивільного захисту, розрахована на 120 осіб. Проте стан укриття поганий і там небезпечно знаходитьсь.

У зв’язку з цим окружна прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом, який задоволено Одеським окружним адміністративним судом.

Згодом у Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що в цьому укритті збільшують площу. Робітники штукатурять стіни, заливають підлогу бетоном та встановлюють освітлення.

Ремонт укриття в Білозерці. Фото: Херсонська ОВА Ремонт укриття в Білозерці. Фото: Херсонська ОВА

Після завершення цих етапів приміщення буде облаштоване всім необхідним для комфортного перебування людей під час повітряних атак.

Раніше повідомлялося, що утриманням укриттів в житлових багатоповерхівках Херсона на період воєнного стану займатиметься місцеве комунальне підприємство «Парки Херсона».

Також нагадаємо, що Херсонська обласна військова адміністрація також збирається передати громадам регіону 20 вуличних укриттів. Вуличні укриття, придбані за кошти обласного бюджету, отримають девʼять громад Херсонщини. Кочубеївська громада отримає 3 укриття, Новорайська — 2, Тягинська — 3, Високопільська, Милівська, Білозерська і Чорнобаївська — по 1 укриттю, Станіславська — 2 укриття. А найбільшу кількість укриттів передадуть Херсонській громаді — 6