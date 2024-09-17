У селах Вознесенщини перевірили воду у колодязях. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб

На Вознесенщині перевірили якість води у колодязях. Фахівці зафіксували перевищення концентрацій нітратів.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

Спеціалісти провели дослідження якості води в громадських колодязях. Із 27 відібраних проб води 21 пробі є перевищення гранично допустимої концентрації вмісту нітратів.

Гранично-допустима концентрація нітратів у воді виявлена в селах Зелений Яр та Вікторівка Доманівської громади та в селищі Константинівка Южноукраїнської міської ради.

«ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб» наголошує на тому, що нітрати у воді становлять серйозну загрозу для здоров’я, особливо для дітей до 3-х років. Тому треба використовувати воду в пляшках або у перевірених точках видачі води», — йдеться у повідомленні.

У селах Вознесенщини перевірили воду у колодязях. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Нагадаємо, що у Вознесенську розглядають питання підвищення вартості водопостачання та водовідведення.

Також повідомлялося, що на головній насосній станції водоканалу Вознесенська збудували сонячну електростанцію потужністю 150 кВт, яка покриває до 30% потреб у електроенергії для забезпечення міста водою.

Раніше повідомлялося, що у Вознесенську та населених пунктах громади годинами немає води через тривалу відсутність світла.

Також нагадаємо, що у Вознесенську 15 липня сталось аварійне вимкнення водопостачання, спричинене надмірним споживанням води. Лише за вихідні споживання становило 660 кубічних метрів на годину.