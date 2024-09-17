  • вівторок

    17 вересня, 2024

  • 20.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 20.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Через ремонт деякі будинки Миколаєва завтра до вечора будуть без води

Одна зі станцій очистки води в Миколаєві. Архівне фото:«МикВісті»Одна зі станцій очистки води в Миколаєві. Архівне фото:«МикВісті»

Сьогодні у Миколаєві низка будинків залишилася без води.

Про це повідомляє «Миколаївводоканал».

Зазначається, що для виконання ремонтних робіт припинено водопостачання по вулиці Баштанській, 19/2.

Повідомляється, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00 18 вересня.

Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

Читайте також:

новини

В ОВА повідомили, що сума збитків екології Миколаївщини через війну сягнула ₴90 млрд, але «ці дані збільшуються щодня»

Юлія Бойченко
новини

В ОВА хочуть створити чотири нові заповідники на Миколаївщині: це питання розглянуть депутати облради

Юлія Бойченко
новини

З бюджету Миколаєва витратили ₴1,7 млн на нову дорогу до трьох приватних котеджів на березі Бугу

Юлія Бойченко
новини

70% людей, які пройшли перекваліфікацію на базі профтеху в Миколаєві, знайшли нову роботу

Аліса Мелік-Адамян
новини

Як миколаївці відзначали 235-ту річницю міста: концерти, ярмарки, велопробіг

Олена Козубовська

Данія виділяє Миколаївщині ще €44 млн — гроші підуть на енергетику та відбудову інфраструктури

У 2025 році ФОПів зобов’яжуть знову сплачувати ЄСВ, - нардеп

3 години тому

Віцемер Коренєв розповів, скільки років Данія буде відбудовувати Миколаїв

ДОПОМОГА

Головне сьогодні