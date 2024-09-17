Через ремонт деякі будинки Миколаєва завтра до вечора будуть без води

Одна зі станцій очистки води в Миколаєві. Архівне фото:«МикВісті»

Сьогодні у Миколаєві низка будинків залишилася без води.

Про це повідомляє «Миколаївводоканал».

Зазначається, що для виконання ремонтних робіт припинено водопостачання по вулиці Баштанській, 19/2.

Повідомляється, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00 18 вересня.

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