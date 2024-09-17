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Синоптики прогнозують високу пожежну небезпеку на Миколаївщині завтра

У середу, 18 вересня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

  • Первомайськ ІII клас 
  • Вознесенськ V клас 
  • Баштанка V клас 
  • Миколаїв V клас 
  • Очаків ІV клас 
Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 18 вересня, Ілюстрація: ГідрометцентрРівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 18 вересня, Ілюстрація: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, на Миколаївщині, минулої доби 16 вересня, вогнеборці 36 разів залучались до гасіння пожеж.

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