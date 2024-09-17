Синоптики прогнозують високу пожежну небезпеку на Миколаївщині завтра
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- Анна Гакман
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22:10, 17 вересня, 2024
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У середу, 18 вересня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
- Первомайськ ІII клас
- Вознесенськ V клас
- Баштанка V клас
- Миколаїв V клас
- Очаків ІV клас
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, на Миколаївщині, минулої доби 16 вересня, вогнеборці 36 разів залучались до гасіння пожеж.