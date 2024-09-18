Система DREAM: на проєкти з відбудови Миколаївщини необхідно ₴23,29 млрд
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- Альона Коханчук
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9:57, 18 вересня, 2024
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В державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься вже 427 проєктів з відбудови Миколаївської області. Для їхньої реалізації знадобиться 23,29 мільярда гривень.
Такі дані станом на 18 вересня опубліковані в цифровій системі DREAM.
Згідно даним системи, наразі є 5,57 мільярдів гривень з необхідних 23,29 мільярда гривень на реалізацію проєктів з відбудови по області.
Серед громад Миколаївська посіла перше місце за кількістю проєктів з відбудови, які заведені у систему. В системі їх вже 236 проєкти з відбудови Миколаєва. Загальний орієнтовний бюджет їх реалізації складає 11,94 мільярда гривень, однак з наявне фінансування — 2,49 мільярди гривень.
Баштанська громада має 26 проєктів на 372,38 мільйонів гривень.
- Очаківська громада має 25 проєктів на 2,20 мільярдів гривень.
- Вознесенська громада має 17 проєктів на 825,11 мільйонів гривень
- Снігурівська громада має 12 проєктів на 368,42 мільйонів гривень
- Южноукраїнська громада має 11 проєктів на 151,38 мільйонів гривени
- Коблівська громада має 10 проєктів на 113,58 мільйонів гривень
Впровадження екосистеми DREAM реалізується Проєктним офісом DREAM в рамках кластеру GIZ Ukraine «Стійке суспільство», що фінансується урядом Німеччини та імплементується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH».
Відновлення Миколаївщини
Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.
Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.
Серед обʼєктів, що підлягають відновленню, міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто.
Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.
До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.
Станом на 1 квітня в державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM містилося 98 проєктів з відбудови Миколаївської області.
Станом на травень 2024 року темпи відбудови Миколаївської області уповільнилися. Наразі відновлено 30% регіону, переважно — обʼєкти критичної інфраструктури.
17 вересня 2024 року Україна отримала 4-й та 5-й пакети фінансової допомоги від Данії на суму 64 мільйонів євро, 44 з яких отримає Миколаївська область.