Корпус зруйнованого дому на вулиці Адміральській у Миколаєві, фото: «МикВісті»

В державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься вже 427 проєктів з відбудови Миколаївської області. Для їхньої реалізації знадобиться 23,29 мільярда гривень.

Такі дані станом на 18 вересня опубліковані в цифровій системі DREAM.

Згідно даним системи, наразі є 5,57 мільярдів гривень з необхідних 23,29 мільярда гривень на реалізацію проєктів з відбудови по області.

Дані системи DREAM

Серед громад Миколаївська посіла перше місце за кількістю проєктів з відбудови, які заведені у систему. В системі їх вже 236 проєкти з відбудови Миколаєва. Загальний орієнтовний бюджет їх реалізації складає 11,94 мільярда гривень, однак з наявне фінансування — 2,49 мільярди гривень.

Дані системи DREAM

Баштанська громада має 26 проєктів на 372,38 мільйонів гривень.

Очаківська громада має 25 проєктів на 2,20 мільярдів гривень.

Вознесенська громада має 17 проєктів на 825,11 мільйонів гривень

Снігурівська громада має 12 проєктів на 368,42 мільйонів гривень

Южноукраїнська громада має 11 проєктів на 151,38 мільйонів гривени

Коблівська громада має 10 проєктів на 113,58 мільйонів гривень

Впровадження екосистеми DREAM реалізується Проєктним офісом DREAM в рамках кластеру GIZ Ukraine «Стійке суспільство», що фінансується урядом Німеччини та імплементується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH».

Відновлення Миколаївщини

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.

Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

Серед обʼєктів, що підлягають відновленню, міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто.

Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.

Станом на 1 квітня в державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM містилося 98 проєктів з відбудови Миколаївської області.

Станом на травень 2024 року темпи відбудови Миколаївської області уповільнилися. Наразі відновлено 30% регіону, переважно — обʼєкти критичної інфраструктури.

17 вересня 2024 року Україна отримала 4-й та 5-й пакети фінансової допомоги від Данії на суму 64 мільйонів євро, 44 з яких отримає Миколаївська область.