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Низка вулиць Миколаєва завтра залишаться без світла через поточний ремонт: адреси

Низка вулиць Миколаєва завтра залишаться без світла через поточний ремонт. Фото: «МикВісті»Низка вулиць Миколаєва завтра залишаться без світла через поточний ремонт. Фото: «МикВісті»

У четвер, 19 вересня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Данила Мурашка;
  • вул. Виноградна (Центральний);
  • вул. Омеляновича-Павленка;
  • вул. І.Борщака;
  • вул. Староболгарська;
  • вул. Павлова;
  • вул. Успенська;
  • вул. Народна;
  • Бузький бульвар.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Велика Морська;
  • вул. Спаська;
  • вул. 2 Слобідська.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Севастопольська;
  • вул. Соборна;
  • вул. Маріупольська;
  • вул. Лісова;
  • вул. Хвойна;
  • вул. Романа Клімова;
  • вул. Запорізька;
  • вул. Вишнева;
  • вул. Козача;
  • вул. Бузкова;
  • вул. Верхня.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції

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