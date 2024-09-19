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Ремонт мереж: частина Миколаєва до вечора залишиться без води

Відключення водопостачання. Фото sobitie.com.uaВідключення водопостачання. Фото sobitie.com.ua

В деяких районах Миколаєва до вечора, 19 вересня, буде відсутнє водопостачання. Це повʼязано з ремонтом на мережі.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».

До 20:00 води не буде у споживачів за наступними адресами:

  • вулиця 4 Поздовжня (у приватному секторі між вулицями Троїцька, Баштанська та Херсонським шосе)
  • між вулицями Космонтавтів та Троїцькою
  • на вулиці Морехідна, 5а

Роботи за останніми двома адресами мали завершити до вечора 18 вересня, однак комунальники не встигли завершити роботи.

Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

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