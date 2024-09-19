Відключення водопостачання. Фото sobitie.com.ua

В деяких районах Миколаєва до вечора, 19 вересня, буде відсутнє водопостачання. Це повʼязано з ремонтом на мережі.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».

До 20:00 води не буде у споживачів за наступними адресами:

вулиця 4 Поздовжня (у приватному секторі між вулицями Троїцька, Баштанська та Херсонським шосе)

між вулицями Космонтавтів та Троїцькою

на вулиці Морехідна, 5а

Роботи за останніми двома адресами мали завершити до вечора 18 вересня, однак комунальники не встигли завершити роботи.

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