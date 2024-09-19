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На Миколаївщині знову очікується посилення вітру

Посилення вітру. Ілюстративне фото alternative-energyПосилення вітру. Ілюстративне фото alternative-energy

У четвер, 19 вересня, по Миколаївській області та Миколаєву очікується посилення східного вітру.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

У найближчий час очікується вітряна погода 15 - 20 метрів за секунду. Така погода збережеться до кінця доби. Рівень небезпеки — І (жовтий).

Ілюстрація Миколаївського обласного центру з гідрометеорологіїІлюстрація Миколаївського обласного центру з гідрометеорології

Нагадаємо, що у вівторок, 18 вересня, миколаївці поскаржились на комунальне підприємство «Миколаївські парки», робітники якого дарма витрачали пальне та повітродувками збирали листя під час посиленого відру.

Також повідомлялося, що  Миколаєві через сильний вітер 15 вересня впало понад двадцять дерев.

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