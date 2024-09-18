Миколаївські комунальники прибирають сухе листа та траву по місту у серпні 2024 року. Фото: «Миколаївські парки»

Миколаївці поскаржились на комунальне підприємство «Миколаївські парки», робітники якого дарма витрачали пальне та повітродувками збирали листя під час посиленого відру.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Діана Крисінська. Вона зняла відео роботи комунальників зранку 18 вересня в сквері «Серце міста».

Діана Крисінська зазначає, що такі роботи недоречно виконувати під час вітру.

«Миколаївські Парки поясніть, будь ласка, чи на дизельному паливі працює дана модель садового пилососу і яка потреба здувати ним листя саме в той час, коли в Миколаєві дме такий потужний вітер і те саме листя роздувається бозна-куди. Відео знято сьогодні зранку в парку Серце міста», — пише Діана Крисінська.

У коментарях під дописом користувач соцмережі Юлія Валентова зазначила, що комунальники виконують аналогічні роботи у інших місцях.

«Таке ж питання виникло і у мене сьогодні вранці, аналогічну картину можна було спостерігати на Соборній», — написала вона.

Зазначимо, що у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології попереджали, що 18 вересня у Миколаєві та області очікується вітряна погода 15-20 метрів за секунду.

Скриншоти з Facebook Скриншоти з Facebook

Нагадаємо, що у липні 2024 року працівники комунальних служб, які займаються прибиранням опалого листя у місті Миколаєві, застосовували електричний тример для того, щоб прибирати сміття з ділянок землі між деревами, де мав би бути газон.

Після цього на комунальному підприємстві «Миколаївських парках» відреагували на публікацію «МикВісті» про те, як комунальники у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі міста.

Комунальники пояснили, що на Соборній робітники тримером вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася. За інформацією «Миколаївських парків», на відео зафіксовано «вигрібання листя та вибивання місцями трави, щоб не вигрібати двічі одну ділянку».