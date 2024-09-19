Взимку відключення світла в Україні можуть тривати до 18 годин на добу, — ООН

Взимку відключення світла в Україні можуть тривати до 18 годин на добу. Фото: «МикВісті»

Дефіцит електроенергії в Україні може призвести до відключень світла взимку від 4 до 18 годин на добу.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, який опублікували у четвер, 19 вересня, пише «NV»

Аналітики зазначили, що за період з 22 березня до 31 серпня 2024 року росіяни 36 разів обстріляли об'єкти електроенергетики та здійснили дев’ять хвиль «далекобійних і добре скоординованих атак» на енергетичну інфраструктуру України. Під удар потрапили 25 теплових електростанцій (ТЕС), сім гідроелектростанцій, два об'єкти відновлювальної енергетики. Також зафіксовано щонайменше 101 удар по об'єктах розподілу та передачі електроенергії.

За даними українських енергетиків, населення чекає важка зима з дефіцитом в енергосистемі на рівні понад 30% через нестачу від трьох до шести гігаватів електроенергії у години пік.

Масштаби відключень будуть залежати від того, наскільки холодною буде зима 2024/25 років та від того, чи будуть нові російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

«Найсерйозніших наслідків для цивільного населення можна було б уникнути, якби відключення електроенергії було обмежено кількома годинами за розкладом. Якщо нові атаки призведуть до тривалого аварійного відключення, наслідки будуть значними», — розповіли технічні експерти.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.