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Миколаївців запрошують долучитися до прибирання Балабанівського лісу

Миколаївців запрошують долучитися до прибирання Балабанівського лісу. Фото організаторів заходуМиколаївців запрошують долучитися до прибирання Балабанівського лісу. Фото організаторів заходу

У суботу, 21 вересня, організація з порятунку тварин та довкілля UAnimals запрошує долучитися до прибирання в лісах України.

Одна з акцій пройде о першій половині дня, в Балабанівському лісі Миколаївської області.

Зазначається, що організатори забезпечують учасників трансфером з Миколаєва до місця збору та назад, дають рукавички, сміттєві пакети, воду. Також на локаціях будуть досвідчені лісничі.

Щоб долучитися до Маршу прибирання, організатори просять зареєструватись у чат-боті Спільноти волонтерів у телеграмі: https://t.me/community_uanimals_bot

Після реєстрації оберіть в меню кнопку «Марш прибирання» та чекайте на деталі про час і місце зустрічі.

Нагадаємо, у Миколаєві 13 вересня до Дня міста урочисто відкрили персональну фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки».

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