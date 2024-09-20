У Миколаївської астрономічної обсерваторії з’явилась мініатюрна копія
-
- Альона Коханчук
-
•
-
10:07, 20 вересня, 2024
-
У Миколаївської астрономічної обсерваторії з’явилась крихітна копія, яку створили засновник інтернет проєкту «Миколаївський базар», інженер, підприємець та краєзнавець Андрій Шинкаренко разом з сином-моделістом Андрієм.
Про те, як батько та син виготовляють маленькі моделі архітектурних споруд Миколаєва розповіли в сюжеті від платформи MY ART.
Андрій Шинкаренко розповідає, що почали розробку 3D-моделей з морських маяків, а потім почали виготовляти архітектурні споруди Миколаєва.
Нещодавно моделісти створили копію Миколаївської астрономічної обсерваторії у масштабі 1:200 за оригінальним проєктом 1821 року. За словами Андрія Шинкаренка, ця будівля є унікальною. Моделісти намагалися відтворити обсерваторію такою, якою вона була на початку, тому що будівля трошки перебудовувалась.
«Ми деякі елементи повернули, а деякі прибрали. Ось тут розташовувалась квартира астронома. Тут були два телескопи і вони працювали, коли на покрівлі відкривалися спеціальні ставні. Це був зал для роботи астронома, а тут у «барабані» на другому поверсі навчалися морські штурмани», — розповідає Андрій Шинкаренко.
Син Андрія Шинкаренка, якого також звати Андрій розповів про процес творення моделі.
«Робота починається з фотографій. Ми вивчаємо саму будівлю обсерваторії. Потім приїжджаємо та вимірюємо певні елементи будівлі. Потім починаємо робити проєкт — спочатку це великі блоки, далі ці блоки наповнюються малими елементами. Згодом доходимо до ліпнини. Завершуємо роботу над моделями — вікнами», — розповідає молодший Андрій Шинкаренко.
Сама ж робота над створенням копії обсерваторії почалась з іншого макету — оптичного телеграфу адмірала Олексія Грейга. Ця споруда розташована на території астрономічної обсерваторії і теж збереглася. Маленьку копію цього оптичного телеграфу моделісти створили у 87-му масштабі й виставили результат у Миколаївському краєзнавчому музеї.
За словами Андрій Шинкаренко, телеграф був як мобільний зв'язок того часу. Депеша або телеграма від Миколаєва до Севастополя йшла майже 40 хвилин.
Нагадаємо, 3D-дизайнер з Миколаєва Олександр Єрмолаєв створив із LEGO детальну модель Маріупольського театру. Робота була представлена на фотовиставці «Театр.Душа Маріуполя» в Києві.