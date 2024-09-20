У Миколаївської астрономічної обсерваторії з’явилась мініатюрна копія

Модель Миколаївської астрономічної обсерваторії. Фото: MY ART

У Миколаївської астрономічної обсерваторії з’явилась крихітна копія, яку створили засновник інтернет проєкту «Миколаївський базар», інженер, підприємець та краєзнавець Андрій Шинкаренко разом з сином-моделістом Андрієм.

Про те, як батько та син виготовляють маленькі моделі архітектурних споруд Миколаєва розповіли в сюжеті від платформи MY ART.

Андрій Шинкаренко розповідає, що почали розробку 3D-моделей з морських маяків, а потім почали виготовляти архітектурні споруди Миколаєва.

Батько Андрій Шинкаренко. Фото: MY ART.

Нещодавно моделісти створили копію Миколаївської астрономічної обсерваторії у масштабі 1:200 за оригінальним проєктом 1821 року. За словами Андрія Шинкаренка, ця будівля є унікальною. Моделісти намагалися відтворити обсерваторію такою, якою вона була на початку, тому що будівля трошки перебудовувалась.

«Ми деякі елементи повернули, а деякі прибрали. Ось тут розташовувалась квартира астронома. Тут були два телескопи і вони працювали, коли на покрівлі відкривалися спеціальні ставні. Це був зал для роботи астронома, а тут у «барабані» на другому поверсі навчалися морські штурмани», — розповідає Андрій Шинкаренко.

Миколаївська астрономічна обсерваторія. Скриншот з відео. Миколаївська астрономічна обсерваторія. Скриншот з відео. Модель Миколаївської астрономічної обсерваторії. Скриншот з відео

Син Андрія Шинкаренка, якого також звати Андрій розповів про процес творення моделі.

«Робота починається з фотографій. Ми вивчаємо саму будівлю обсерваторії. Потім приїжджаємо та вимірюємо певні елементи будівлі. Потім починаємо робити проєкт — спочатку це великі блоки, далі ці блоки наповнюються малими елементами. Згодом доходимо до ліпнини. Завершуємо роботу над моделями — вікнами», — розповідає молодший Андрій Шинкаренко.

Син Андрій Шинкаренко. Фото: MY ART.

Сама ж робота над створенням копії обсерваторії почалась з іншого макету — оптичного телеграфу адмірала Олексія Грейга. Ця споруда розташована на території астрономічної обсерваторії і теж збереглася. Маленьку копію цього оптичного телеграфу моделісти створили у 87-му масштабі й виставили результат у Миколаївському краєзнавчому музеї.

За словами Андрій Шинкаренко, телеграф був як мобільний зв'язок того часу. Депеша або телеграма від Миколаєва до Севастополя йшла майже 40 хвилин.

Оптичний телеграф адмірала Олексія Грейга. Скриншот з відео Копія оптичного телеграфу адмірала Олексія Грейга. Скриншот з відео

Нагадаємо, 3D-дизайнер з Миколаєва Олександр Єрмолаєв створив із LEGO детальну модель Маріупольського театру. Робота була представлена на фотовиставці «Театр.Душа Маріуполя» в Києві.