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Аварійні роботи: частина вулиць Миколаєва до вечора залишилися без води

Відключення води. Фото для ілюстрації/«Миколаївводоканал»Відключення води. Фото для ілюстрації/«Миколаївводоканал»

Через аварійні роботи на мережі, частина споживачів Миколаєва до вечора 22 вересня залишилися без водопостачання.

Про це повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».

Через ремонту на вулиці Свиридова, до 20:00 води не буде за наступними адресами:

  • вулиця Свиридова, 7;
  • Херсонське шосе 46/1.

Внаслідок аварії на перетині вулиць Спаської та Садової водопостачання відсутнє у споживачів:

  • від Великої морської Морської до Оберегової в мікрорайоні Соляні;

  • на вулиці Флотській.

Читайте також статтю «МикВісті» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

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