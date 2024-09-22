Аварійні роботи: частина вулиць Миколаєва до вечора залишилися без води

Відключення води. Фото для ілюстрації/«Миколаївводоканал»

Через аварійні роботи на мережі, частина споживачів Миколаєва до вечора 22 вересня залишилися без водопостачання.

Про це повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».

Через ремонту на вулиці Свиридова, до 20:00 води не буде за наступними адресами:

вулиця Свиридова, 7;

Херсонське шосе 46/1.

Внаслідок аварії на перетині вулиць Спаської та Садової водопостачання відсутнє у споживачів:

від Великої морської Морської до Оберегової в мікрорайоні Соляні;

на вулиці Флотській.

Читайте також статтю «МикВісті» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».