Аварійні роботи: частина вулиць Миколаєва до вечора залишилися без води
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- Олена Козубовська
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9:02, 22 вересня, 2024
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Через аварійні роботи на мережі, частина споживачів Миколаєва до вечора 22 вересня залишилися без водопостачання.
Про це повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».
Через ремонту на вулиці Свиридова, до 20:00 води не буде за наступними адресами:
- вулиця Свиридова, 7;
- Херсонське шосе 46/1.
Внаслідок аварії на перетині вулиць Спаської та Садової водопостачання відсутнє у споживачів:
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від Великої морської Морської до Оберегової в мікрорайоні Соляні;
- на вулиці Флотській.
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