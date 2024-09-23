Порушень не знайшли: міська рада Миколаєва пройшла перевірку використання гуманітарної допомоги

Миколаїв отримав гуманітарну допомогу від французької асоціації «Нарбона-Україна». Фото: Миколаївська міськрада

Миколаївська міська рада успішно пройшла перевірку використання гуманітарної допомоги

Про це повідомили у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.

Департамент завершив перевірку поводження з гуманітарною та благодійною допомогою, яку отримала Миколаївська міська рада та її виконавчі органи протягом січня-квітня 2024 року.

Пресслужба департаменту повідомляє, що за цей період було проведено 36 виїзних перевірок, під час яких перевірено 11 структурних підрозділів виконавчих органів та 25 комунальних підприємств. Перевірки включали огляд наявної гуманітарної допомоги, такої як обладнання, комп’ютерна техніка, генератори, транспортні засоби та будівельні матеріали.

«За результатами перевірок порушень щодо поводження з гуманітарною допомогою виявлено не було», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з липня 2023 року департамент здійснює постійний контроль за використанням отриманої допомоги, включаючи вибірковий контроль проведених робіт та послуг, фотофіксацію використання допомоги та складання первинних документів. Результати перевірок доступні на офіційному сайті про гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що на Миколаївщині станом на липень 2024 року зареєстровано 27 кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним використанням гуманітарної допомоги. Серед них особливо виділяються випадки, що стосуються автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога.

Раніше повідомлялося, що батька з сином з Первомайщини Миколаївської області підозрюють у продажі автомобілів, ввезених у якості гуманітарної допомоги.

Також повідомлялося, що солдата однієї з військових частин на Миколаївщині підозрюють у продажі гуманітарної допомоги в значному обсязі.

У 2023 році за матеріалами УСР в Миколаївській області повідомлено про підозру за фактами привласнення та розтрати майна (стаття 191 КК) — 14 особам, за злочинами пов’язаними з бюджетними коштами — 13.