Російському генералу та його підлеглим оголосили підозру за катування ветерана АТО на Херсонщині, – СБУ

СБУ та Нацполіція оголосили підозру російському генералу та його підлеглим, ілюстрація: СБУ

Служба безпеки України та Нацполіція оголосили підозру російському генералу та його підлеглим за організацію масових репресій і вбивств цивільного населення під час окупації Херсона.

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці зібрали докази проти 11 російських воєнних злочинців, які катували херсонців під час окупації. Серед них задокументовано злочини генерал-майора поліції РФ Юрія Зав’ялова, заступника начальника головного управління МВС РФ у Красноярському краю, та його підлеглих.

Згідно з матеріалами справи, у липні 2022 року, на прохання призначеного російськими окупантами «губернатора» Херсонщини Володимиру Сальдо, Кремль відрядив їх до окупованого Херсона для проведення так званих «зачисток» серед місцевого населення.

«Для організації репресивних заходів Зав’ялова призначили очільником окупаційного «управління МВС РФ по Херсонській області». Ще двоє російських полковників поліції – Геннадій Берьозін та Юрій Закавряшин отримали «посади заступників» керівника псевдоустанови. Ці троє фігурантів організували загони рашистів, які викрадали мешканців обласного центру та конвоювали їх до окупаційної катівні, якою керував Андрій Співак – 38-річний старший лейтенант поліції РФ», – йдеться у повідомленні.

За наказом Юрія Зав’ялова, його підлеглі застосовували до ув'язнених жорстокі тортури, включаючи побиття та моріння голодом. Зокрема, за наказом Андрія Співака, електричними тортурами до смерті був закатований 54-річний ветеран АТО.

«Під час звільнення Херсона Зав’ялов і його підлеглі втекли до РФ, де отримали кремлівські нагороди. Щоб приховати воєнні злочини, фігурантам змінили анкетні дані в особових справах в РФ. Утім така конспірація їм не допомогла. Співробітники СБУ спільно з Національною поліцією встановили особи кожного зловмисника та їхні персональні дані», – додали у пресслужбі.

Таким чином, Зав’ялову, Берьозіну, Закавряшину, Співаку та ще шістьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

«Тривають комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності. Кожного з воєнних злочинців рф буде знайдено і покарано», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у Херсонській області завершили ремонт з відновлення дюкера Інгулецької зрошувальної системи, зруйнованої росіянами.