За понад місяць на Миколаївщині сталося 30 ДТП за участю водіїв мототранспорту
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- Анна Гакман
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20:18, 23 вересня, 2024
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З 12 серпня на дорогах Миколаївської області сталося 30 дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв мототранспорту.
Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок даних ДТП загинули дві особи та 32 отримали травми.
Загалом з 12 серпня співробітники секторів реагування патрульної поліції на Миколаївщині виявили понад одну тисячу порушень серед водіїв мототранспорту.
Серед зафіксованих правопорушень:
- 108 випадків керування в стані сп’яніння;
- 332 – без необхідних документів;
- 245 – без засобів пасивної безпеки;
- 175 випадків керування незареєстрованими транспортними засобами.
«Шановні водії, закликаємо неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, бути уважними, не перевищуйте швидкість руху та акуратно маневруйте», – додали у поліції.
Нагадаємо, біля села Ганнівка Баштанського району, 16 вересня, пʼяний водій не помітив 67-річного батька, який знаходився позаду машини, і наїхав на нього. Внаслідок ДТП чоловік загинув у реанімаційному відділенні лікарні.