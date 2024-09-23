За понад місяць на Миколаївщині сталося 30 ДТП за участю водіїв мототранспорту

Патрульна поліція, фото з відкритих джерел

З 12 серпня на дорогах Миколаївської області сталося 30 дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв мототранспорту.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок даних ДТП загинули дві особи та 32 отримали травми.

Загалом з 12 серпня співробітники секторів реагування патрульної поліції на Миколаївщині виявили понад одну тисячу порушень серед водіїв мототранспорту.

Серед зафіксованих правопорушень:

108 випадків керування в стані сп’яніння;

332 – без необхідних документів;

245 – без засобів пасивної безпеки;

175 випадків керування незареєстрованими транспортними засобами.

«Шановні водії, закликаємо неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, бути уважними, не перевищуйте швидкість руху та акуратно маневруйте», – додали у поліції.

Нагадаємо, біля села Ганнівка Баштанського району, 16 вересня, пʼяний водій не помітив 67-річного батька, який знаходився позаду машини, і наїхав на нього. Внаслідок ДТП чоловік загинув у реанімаційному відділенні лікарні.