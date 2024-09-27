Делегація МЗС Данії перевірила процес відновлення навчальних закладів у Снігурівці

Зруйнований корпус опорної школи в Снігурівці, фото: Посольство Данії в Україні

Делегація Міністерства закордонних справ Данії та представники Посольства Данії в Україні відвідали пошкоджену ракетним ударом опорну школу в Снігурівці.

Про це на сторінці в Facebook повідомили в Посольстві Королівства Данія в Україні.

До складу делегації входили керівник проєктів з відновлення України Анна Каль, менеджер проєктів Сахіль Аднан, головний радник Суне Гудніц, керівник офісу Посольства в Миколаєві Якоб Хансен та керівник відділу з питань співпраці Посольства Торбен Ларсен. Під час візиту вони відвідали ключові об'єкти відбудови, щоб особисто ознайомитися з ходом робіт.

Зокрема у Cнігурівському ліцеї №3 вони оглянули вже завершені роботи з відновлення спортивної зали. А у опорному закладі, школі №4, безпосередньо відвідали сам корпус, в який влучила С-300.

Делегація данського представництва у Снігурівці на Миколаївщині, фото: Посольство Данії в Україні Делегація данського представництва у Снігурівці на Миколаївщині, фото: Посольство Данії в Україні Делегація данського представництва у Снігурівці на Миколаївщині, фото: Посольство Данії в Україні

Також делегація провела зустріч з учнями й викладачами місцевого професійно-технічного ліцею, оглянула будівництво нового притулку модульного Центру надання адміністративних послуг.

Зазначимо, що ЦНАП будується на місці зруйнованої внаслідок бойових дій музичної школи.

У Снігурівці крім того ліквідували два навчальних заклади — загальноосвітню школу №1 та районну гімназію №2 імені Тараса Шевченка.

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