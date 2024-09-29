Росіяни завдали понад 10 ударів по Запоріжжю, – ОВА
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- Анна Гакман
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8:24, 29 вересня, 2024
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Вранці 29 вересня росіяни нанесли понад 10 ударів по Запоріжжю – зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові. Здійнялося кілька пожеж. Попередньо, п'ятеро поранених. Усі деталі уточнюються», – повідомив Іван Федоров.
Також через масовану атаку та пошкодження змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя.
Нагадаємо, на Миколаївщині сили протиповітряної оборони вночі, 29 вересня, знищили чотири БПЛА типу Shahed-131/136.