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Росіяни завдали понад 10 ударів по Запоріжжю, – ОВА

Вранці 29 вересня росіяни нанесли понад 10 ударів по Запоріжжю – зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові.  Здійнялося кілька пожеж.  Попередньо, п'ятеро  поранених. Усі деталі уточнюються», – повідомив Іван Федоров. 

Наслідки нічних ударів росіян вночі по Запоріжжю, Фото: з офіційної сторінки Івана ФедороваНаслідки нічних ударів росіян вночі по Запоріжжю, Фото: з офіційної сторінки Івана Федорова
Наслідки нічних ударів росіян вночі по Запоріжжю, Фото: з офіційної сторінки Івана ФедороваНаслідки нічних ударів росіян вночі по Запоріжжю, Фото: з офіційної сторінки Івана Федорова
Наслідки нічних ударів росіян вночі по Запоріжжю, Фото: з офіційної сторінки Івана ФедороваНаслідки нічних ударів росіян вночі по Запоріжжю, Фото: з офіційної сторінки Івана Федорова
Наслідки нічних ударів росіян вночі по Запоріжжю, Фото: з офіційної сторінки Івана ФедороваНаслідки нічних ударів росіян вночі по Запоріжжю, Фото: з офіційної сторінки Івана Федорова
Наслідки нічних ударів росіян вночі по Запоріжжю, Фото: з офіційної сторінки Івана ФедороваНаслідки нічних ударів росіян вночі по Запоріжжю, Фото: з офіційної сторінки Івана Федорова
Наслідки нічних ударів росіян вночі по Запоріжжю, Фото: з офіційної сторінки Івана ФедороваНаслідки нічних ударів росіян вночі по Запоріжжю, Фото: з офіційної сторінки Івана Федорова

Також через масовану атаку та пошкодження змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя. 

Нагадаємо, на Миколаївщині сили протиповітряної оборони вночі, 29 вересня, знищили чотири БПЛА типу Shahed-131/136.

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