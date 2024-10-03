Дослідження: в Україні планують побудувати 45 готелів та понад сотню котеджних містечок до 2026 року

Готель «Україна». Фото: Борис Корпусенко

На готельному ринку України до 2026 року планується будівництво 45 нових готельних комплексів та 108 котеджних містечок. Дослідження показує, що планується зростання туристичного потоку.

Про це йдеться в дослідженні компанії Ribas Hotels Group, пише «Інтерфакс-Україна».

Згідно з ним, у найближчі два роки заявлене поповнення номерного фонду становить для готелів та апартаментів - 6670 номерів, для котеджних містечок — 3097 будинків.

За даними дослідження, на середину 2024 року в Україні функціонує 2017 готелів, водночас від початку повномасштабної війни було знищено або пошкоджено 12 обʼєктів.

За кількістю готелів лідирують оператори Optima Hotels (64 готелі), Ribas Hotels Group (21) і Premier Hotels and Resorts (11). Серед іноземних мереж лідерами за масштабом присутності є Accor із дев'ятьма готелями і Radisson із пʼятьма.

Середнє завантаження українських готелів у першій половині 2024 року становило 34-38%, а в окремих регіонах на заході країни (у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях) сягнуло 60-70%.

Згідно з дослідженням, із 2013 року загальна кількість колективних засобів розміщення скорочується в середньому на 175 об'єктів щорічно, переважно за рахунок оздоровчих закладів, санаторіїв профілакторіїв, пансіонатів із лікуванням, бальнео- та грязьових лікарень, туристичних баз, кемпінгів, баз і пансіонатів відпочинку.

Водночас кількість готелів зросла на 9,1%, мотелів — на 10,7%, хостелів — на 28,7%.

За прогнозом аналітиків, після закінчення війни туристичний потік в Україні може зрости до 14,5 млн осіб. Таким чином, нинішній обсяг номерного фонду не зможе відповідати попиту.

За даними Ribas Hotels Group, потенційна потреба в номерному фонді може становити +30-40% від нинішньої кількості.

Зазначається, що в дослідженні використовували дані Держстату України, Держагентства розвитку туризму, Держприкордонслужби, головних управлінь статистики Києва, Львова та Львівської ОДА, Одеської, Харківської, Дніпропетровської областей, Міністерства культури та стратегічних комунікацій, Держреєстру нерухомих пам'яток України, Сервісного порталу для туристів, Готельного та статистичного агрегаторів.

Нагадаємо, що колишній віцепремʼєр-міністр з відбудови — ексміністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заснував і очолив аналітичний центр We Build Ukraine, який має на меті розроблення Стратегії економічного відновлення України.

Стратегія визначає вісім ключових секторів економіки, які потребують реформ, державних та приватних інвестицій. Трансформація цих секторів за оцінкою BCG дасть найбільший ефект для збільшення обсягу ВВП (внутрішній валовий продукт) країни.