Прокуратура Миколаївщини вимагає повернути державі землю Катеринівського водосховища

Катеринівське водосховище, Фото взято з сайту mykolaiv.name

Екологічна прокуратура Миколаївської обласної вимагає визнати незаконним наказ Держгеокадастру області щодо землі водного фонду, яка входить в межі гідрологічного заказника «Катеринівське водосховище».

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Вказується, що правоохоронці подали позов до суду в інтересах держави про усунення перешкод у користуванні і розпорядженні Степівською сільською радою спірною земельною ділянкою площею понад 2 гектара.

Веселинівській районний суд Миколаївської області відкрив провадження у справі, її розгляд триває.

Нагадаємо, що миколаївська окружна прокуратура повернула у власність громади земельну ділянку площею 21 гектар разом зі ставком. Водойма була занедбана і майже пересохла. Орендар використовував ділянку без належних документів та не сплачував оренду.