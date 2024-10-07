Українські полярники показали нещодавно народжених тюленят поблизу «Вернадського»

Тюленята біля станції «Академік Вернадський», фото Анна Соіна, Олександр Богомаз, Віталій Камінський, Валентина Гарбарчук

Поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський» цього року народилися шестеро тюленят Веддела. Чотири хлопчики та дві дівчинки.

За словами біолога 29-ї української антарктичної експедиції Світозара Давиденко всі вони добре почуваються та активно ростуть, зазначили в Національному антарктичному науковому центрі.

Також полярники зазначили, що моніторять стан тюленят під час піших походів або за допомогою дрона.

Вони поділилися першими знімками тварин, зокрема першого народженого цього року тюленя

SeaBaby Світозарович, ім’я якому обирали всією країною, разом з мамою перебралися на нове місце для відпочинку. Тепер тварини вилежуються на кризі у протоці між островом Вінтер, на якому народилося маля, та островом Галіндез, де розташований «Академік Вернадський».

«Тепер їх можна бачити прямо з вікна станції», — розповідають полярники.

Тюленята біля станції «Академік Вернадський», фото Анна Соіна, Олександр Богомаз, Віталій Камінський, Валентина Гарбарчук Тюленята біля станції «Академік Вернадський», фото Анна Соіна, Олександр Богомаз, Віталій Камінський, Валентина Гарбарчук Тюленята біля станції «Академік Вернадський», фото Анна Соіна, Олександр Богомаз, Віталій Камінський, Валентина Гарбарчук

Там зазначили, що самиця почала залишати дитинча на самоті — через велику тріщину в кризі доросла тварина має доступ до відкритої води, тому ходить харчуватися в океан.

«SeaBaby ж стає зовсім самостійним і от-от теж вчитиметься плавати», — кажуть полярники.

Однак часом SeaBaby Світозарович разом із мамою повертаються на острів Вінтер, де перебувають ще три новонароджених разом із дорослими.

Ще одна родина тюленів проживає на островах Троє Поросят, а інша — за островом Гротто.

«Цікаво, що перед пологами самиці час від часу змінювали місце розташування. Зокрема, кілька з них постійно переміщувались між Вінтером та Трьома поросятами, неначе обираючи кращий «пологовий будинок», — поділилися в антарктичному центрі.

Тюленята біля станції «Академік Вернадський», фото Анна Соіна, Олександр Богомаз, Віталій Камінський, Валентина Гарбарчук Тюленята біля станції «Академік Вернадський», фото Анна Соіна, Олександр Богомаз, Віталій Камінський, Валентина Гарбарчук Тюленята біля станції «Академік Вернадський», фото Анна Соіна, Олександр Богомаз, Віталій Камінський, Валентина Гарбарчук

Нагадаємо, що на острові Галіндез, у січні цього року біля дослідницької станції «Вернадського», був масштабний бебі-бум серед субантарктичних пінгвінів.

За словами біолога Вадима Ткаченка, на острові нараховується понад 750 пташенят, що складає майже 16% від загальної кількості відкладених яєць.