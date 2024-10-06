Блогер Ніколас Карма заявив, що на нього напали з пістолетом у Полтаві: коментар ТЦК та поліції

Львівський блогер Ніколас Карма заявив, що на нього 5 жовтня напали та погрожували пістолетом у Полтаві невідомі чоловіки. У коментарях підписники вказують, що на відео був представник ТЦК.

Як розповів блогер у відео на своїй сторінці Instagram, він знімав ролик для своєї рубрики «Скільки коштує ваш лук?».

«Чую, на фоні багато людей зібралося, богатирів таких, хлопаків здорових, які викрикують «о, Карма» і там мати-перемати, «зараз ми хайпанемо». Хочу підмітити, що це все вони викрикували, виговорювали, не знімаючи на свою камеру», — сказав він.

За словами блогера, конфліктна ситуація назріла після завершення зйомок. До нього нібито підійшли двоє чоловіків, які знімали його на камеру та ставили провокативні питання щодо його ставлення до ЗСУ та військової служби.

«Вони знімають мене та оператора. Я сказав свою позицію, що кожен має бути в армії або для армії. Їм цього було мало», — сказав Ніколас Карма.

Скриншот з відео, яке опублікував блогер Ніколас Карма на своїй сторінці в Instagram

Він зазначив, що момент з провокативними питаннями на камеру блогера не потрапив, адже апаратура розрядилася і оператор перепідключав обладнання. Тому для доказів потім він вирішив підійти та поговорити з групою чоловіків на свою камеру.

«Коли я підійшов до цієї людини й попросив показати обличчя, бо він його сховав, його друг підбіг до мене ззаду й приставив мені пістолет до шиї. Також він приставив пістолет очевидцям, які там були. Я цих людей не знаю, вони просто це все спостерігали», — каже він.

Ніколас Карма показав кадри з невідомими чоловіками, один з них прикривав обличчя рукою, а інший дістав свій пістолет на камеру.

У коментарях мешканці Полтави упізнали у чоловікові військового комісара районного ТЦК Олександра Логвиненка, пише «Суспільне».

У Полтавському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент з блогером. Однак там мають свою версію подій.

«Він (Олександр Логвиненко, — прим.) помітив чоловіка, який підходив до жінок та задавав їм різні провокативні питання. У свою чергу, він також вирішив підійти та задати два простих питання — ставлення до ЗСУ та до військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером ЗСУ. На відео це все є. Потім він відійшов. Ніякого конфлікту з боку офіцера не було. Але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу», — сказав речник полтавського ТЦК Роман Істомін.

Також він стверджує, що у представника ТЦК не було при собі пістолета, а предмет, яким він погрожував, був річчю, яка тільки схожа на пістолет.

«Правоохоронці вже перевірили цей предмет — це не був бойовий пістолет і загрози життю та здоров’ю блогеру не було взагалі», — додав він.

За даними Полтавського ГУНП, наразі проводяться слідчі дії.

«Пістолет, схожий на стартовий (спортивний звуковий сигнальний пістолет, призначений для створення шумового холостого пострілу, — прим.), вилучено та направлено на експертизу», — йдеться у повідомленні поліції.

Фото: Нацполіція

Відомості про справу внесли до ЄРДР за статтею «Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень». Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, головного редактора «Економічної правди» Дмитра Дєнкова, якого затримали співробітники територіального центру комплектування, змогли розшукати тільки після того, як його батьки написали заяву на розшук. У редакції видання називають випадок з ТЦК «ганебною практикою».

Раніше його затримали співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області та утримували, забравши телефон.