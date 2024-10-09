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Рада ухвалила закон про звільнення від мобілізації українців до 25 років

Збройні Сили України / Фото: Вечірній КиївЗбройні Сили України / Фото: Вечірній Київ

Верховна Рада України ухвалила рішення зупинити мобілізацію для чоловіків, військовозобов'язаних віком до 25 років, яких за станом здоров'я визнано непридатними до служби в мирний час, але обмежено придатними у воєнний час.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Закон №11379д підтримали 311 депутатів.

Документ забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус «обмежено придатних».

Також до розділу VII додали пункт 4, згідно з яким військовозобов'язані, які до 4 травня стояли на обліку як такі, які за станом здоров'я визнані непридатними до служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, - не підлягають мобілізації до досягнення 25-річного віку.

Раніше колишній головнокомандувач Збройних сил та нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, виступив проти мобілізації чоловіків 18-25 років, закликаючи берегти молодь. Залучати до війни слід лише у випадку надзвичайної потреби.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує вік мобілізації з 27 до 25 років.

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