Миколаївців запрошують на осінній День донора
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- Альона Коханчук
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13:07, 11 жовтня, 2024
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Миколаївців запрошують 14 жовтня на осінній День донора.
Про це повідомляють в Миколаївській обласній станції переливання крові.
Миколаївців запрошують взяти участь та поділитися своєю кровʼю заради порятунку чийогось життя.
День донора відбудеться з 8:00 до 13:00, в Миколаївській обласній станції переливання крові.
Адреса станції переливання крові: провулок Радіо, 2.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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