Миколаївців запрошують на осінній День донора

Донорство крові. Фото «МикВісті».

Миколаївців запрошують 14 жовтня на осінній День донора.

Про це повідомляють в Миколаївській обласній станції переливання крові.

Миколаївців запрошують взяти участь та поділитися своєю кровʼю заради порятунку чийогось життя.

День донора відбудеться з 8:00 до 13:00, в Миколаївській обласній станції переливання крові.

Адреса станції переливання крові: провулок Радіо, 2.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

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