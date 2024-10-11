53% поляків готові приймати українських біженців: кількість прихильників зменшилася

Ілюстраційне фото: Анджей Ланге

53% поляків готові приймати українських біженців, що є найнижчим показником порівняно з березнем 2022 року, коли підтримка становила 94%.

Про це свідчать результати останніх опитувань, проведених польським Центром досліджень громадської думки (CBOS).

На запитання про ставлення до прийому біженців з України 53% респондентів висловили підтримку, тоді як 40% виступили проти. Для порівняння, у березні 2022 року лише 3% поляків не підтримували прийом українських біженців.

Аналітики пояснюють зниження підтримки, яке спостерігається з весни 2023 року, початком так званої «зернової кризи» в польсько-українських відносинах.

За даними опитуванням, підтримка прийому біженців вища серед чоловіків (60%), ніж серед жінок (47%). Крім того, більше негативних настроїв спостерігається серед людей з правими політичними поглядами порівняно з тими, хто має ліві погляди.

Окрім того, соціологи запитали, чи має польська влада відправляти українських чоловіків призовного віку назад до України. Цю ідею підтримали 67% респондентів, тоді як 22% були проти.

Опитування проведено з 12 по 22 вересня на вибірці 941 особи (з них: 64,2% за методом CAPI, 23% — CATI та 12,9% — CAWI).

Раніше повідомлялось, що згідно опитування 57% вважають, що Україна повинна вступити в переговори з Росією задля спроби досягнення миру. Порівняно з попередніми опитуваннями, що проводилось у листопаді цей показник виріс на 15%.