Генштаб: Понад 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном
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- Альона Коханчук
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18:23, 19 жовтня, 2024
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З початку повномасштабного російського вторгнення, понад 100 тисяч військовослужбовців Сил оборони України пройшли підготовку на території країн-партнерів.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін під час брифінгу, передає Укрінформ.
За його словами, за період 2022, 2023, 2024 років більше 100 тисяч військовослужбовців отримали різноманітну підготовку в країнах-партнерах: від базових знань до спеціалізованих навичок різних видів військ, а також підготовка лідерів і злагодження штабів. Межевікін зазначив, що країни-партнери взяли на себе значний обсяг роботи.
Він також додав, що співпраця з країнами-членами НАТО і партнерами щодо підготовки українських військових продовжується і розвивається.
Раніше повідомлялося, що школярі 10-11 класів вивчатимуть озброєння, стрілецьку підготовку, основи фортифікацій та домедичну допомогу. А також вчитимуться орієнтуватися на місцевості, керувати дронами та проводити розвідку на основі відкритих джерел.
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