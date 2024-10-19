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Генштаб: Понад 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном

Понад 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном. Фото з FreepikПонад 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном. Фото з Freepik

З початку повномасштабного російського вторгнення, понад 100 тисяч військовослужбовців Сил оборони України пройшли підготовку на території країн-партнерів.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін під час брифінгу, передає Укрінформ.

За його словами, за період 2022, 2023, 2024 років більше 100 тисяч військовослужбовців отримали різноманітну підготовку в країнах-партнерах: від базових знань до спеціалізованих навичок різних видів військ, а також підготовка лідерів і злагодження штабів. Межевікін зазначив, що країни-партнери взяли на себе значний обсяг роботи.

Він також додав, що співпраця з країнами-членами НАТО і партнерами щодо підготовки українських військових продовжується і розвивається.

Раніше повідомлялося, що школярі 10-11 класів вивчатимуть озброєння, стрілецьку підготовку, основи фортифікацій та домедичну допомогу. А також вчитимуться орієнтуватися на місцевості, керувати дронами та проводити розвідку на основі відкритих джерел.

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