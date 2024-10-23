У центрі Миколаєва висаджують молоді кущі

У центрі Миколаєва висаджують кущі. Фото: «Миколаївські парки»

Цього тижня працівники комунальною служби висадили кущі по проспекту Центральному, від вулиці Аркасівської до вулиці Олексія Вадатурського.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївські парки».

Зазначається, що фахівці виконали комплекс робіт, зокрема планування, рихлення землі та полив кущів. Також вони привели до ладу вже існуючі зелені насадження.

«Сподіваємося не тільки працівники підприємства будуть зацікавлені у підтримці та збережені висаджених насаджень, а й мешканці міста будуть уважні та обережні щодо цих рослин», — додали у КП.

У центрі Миколаєва висаджують кущі. Фото: «Миколаївські парки»

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» висадило багаторічні кущі, які придбало на початку жовтня.