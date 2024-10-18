«Миколаївські парки» висадили по місту частину кущів, які придбали за ₴2,5 млн

Працівники КП «Миколаївські парки» висаджують багаторічні кущі. Фото: "Миколаївські парки"

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» висадило багаторічні кущі, які придбало на початку жовтня.

Як повідомили на підприємстві, кущі всадили по проспекту Центральному ріг вулиці Бузника та на Садовому кільці.

Комунальники обіцяють проводити плановий догляд насаджень та їх підживлення.

«Сподіваємося не тільки працівники підприємства будуть зацікавлені у підтримці та збережені висаджених насаджень, а й мешканці міста будуть уважні та обережні щодо цих рослин», — додали там.

Працівники КП «Миколаївські парки» висаджують багаторічні кущі. Фото: "Миколаївські парки" Працівники КП «Миколаївські парки» висаджують багаторічні кущі. Фото: "Миколаївські парки" Працівники КП «Миколаївські парки» висаджують багаторічні кущі. Фото: "Миколаївські парки"

Нагадаємо, що 1 жовтня «Миколаївські парки» підписали договір з переможцем тендеру на постачання 83 саджанців дерев та 15 280 кущів.

У торгах переможцем обрали фізичну особу підприємця Дончук Володимира Артуровича. Спочатку сума закупівлі стартувала з 3,5 мільйона гривень, однак її знизили до 2,5 мільйонів гривень.

Скриншот з ProZorro

Загалом до кінця жовтня 2024 року на різних територіях Миколаєва планується висадка:

• 12 лип крупнолистих (Tilia platyphyllos),

• 6 кленів Гіннала (Acer ginnala),

• 65 ясенів золотистих (Fraxinus Golden),

• 13 380 кущів бирючини звичайної (Ligustrum vulgare),

• 1 028 кущів барбарису Тунберга (Atropurpurea Nana),

• 48 падубів гостролистих (Aquifoliaceae),

• 824 тиси ягідні (Taxus Baccata).

Раніше повідомлялося, що восени 2024 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» планувало висадити цьогоріч бирючину вздовж частини проспекту Центрального: від Генерала Карпенка до Малої Морської. На це з міського бюджету планують витратити 1 мільйон гривень.

Слід зазначити, що за результатами аналітиків SaveEcoBot надмірна спека та зменшення вологості у Миколаєві стане дедалі частішим явищем через зміни клімату та недостатню кількість зелених насаджень, які можуть пом'якшити наслідки кліматичних змін.

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