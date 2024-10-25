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Підприємців запрошують на онлайн-зустріч з Миколаївською ОВА

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації

  • 13:11, 25 жовтня, 2024

У Миколаєві 29 жовтня об 11:00 в онлайн-форматі відбудеться зустріч керівництва області з місцевими товаровиробниками, керівниками торгівельних мереж та підприємцями.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації. 

Обговорюватимемо актуальні питання:

  • «Зроблено в Україні. Підтримка національних виробників. Національний кешбек».

Це чудова можливість:

  • почути думку влади та поділитися власними;
  • обговорити актуальні проблеми бізнесу;
  • внести свої пропозиції щодо розвитку економіки регіону.

Щоб долучитися до діалогу, необхідно зареєструватись  до 28 жовтня 10:00 за посиланням. Посилання для приєднання до Zoom-конференції буде надіслано на електронну пошту після реєстрації.

«Не пропустіть цю подію. Долучайтеся до діалогу та разом будуймо успішну Миколаївщину», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що У Миколаївській області розпочинає роботу регіональна платформа «Діалог влади з бізнесом», створена для ефективної комунікації між підприємцями та місцевою владою. Це ініціатива, що реалізується за дорученням Президента України Володимира Зеленського, має на меті оперативно розв'язувати проблеми бізнесу на місцях.

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