Підприємців запрошують на онлайн-зустріч з Миколаївською ОВА

У Миколаєві 29 жовтня об 11:00 в онлайн-форматі відбудеться зустріч керівництва області з місцевими товаровиробниками, керівниками торгівельних мереж та підприємцями.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Обговорюватимемо актуальні питання:

«Зроблено в Україні. Підтримка національних виробників. Національний кешбек».

Це чудова можливість:

почути думку влади та поділитися власними;

обговорити актуальні проблеми бізнесу;

внести свої пропозиції щодо розвитку економіки регіону.

Щоб долучитися до діалогу, необхідно зареєструватись до 28 жовтня 10:00 за посиланням. Посилання для приєднання до Zoom-конференції буде надіслано на електронну пошту після реєстрації.

«Не пропустіть цю подію. Долучайтеся до діалогу та разом будуймо успішну Миколаївщину», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що У Миколаївській області розпочинає роботу регіональна платформа «Діалог влади з бізнесом», створена для ефективної комунікації між підприємцями та місцевою владою. Це ініціатива, що реалізується за дорученням Президента України Володимира Зеленського, має на меті оперативно розв'язувати проблеми бізнесу на місцях.