Місцеві громади Миколаївщини отримали понад ₴700 млн плати за землю
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- Марія Хаміцевич
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22:10, 25 жовтня, 2024
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За 9 місяців цього року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 734,2 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю, що на 30,3%, або на 170,6 мільйона гривень більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
Про це повідомили у Державній податковій службі в Миколаївській області.
Зокрема, від юридичних осіб місцеві громади отримали 529,3 мільйона гривень плати за землю, від фізичних осіб — 204,9 мільйона гривень.
Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 10,7%.
«Плата за землю у повному обсязі надходить до місцевих скарбниць і є важливим джерелом доходів бюджетів територіальних громад. А вчасно та в повному обсязі сплачені податки бізнесом та кожним громадянином — це внесок в економічну підтримку держави, забезпечення української армії та обороноздатності України», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, платники Миколаївщини за січень — вересень цього року сплатили 692,3 мільйона гривень військового збору.
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