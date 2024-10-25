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Місцеві громади Миколаївщини отримали понад ₴700 млн плати за землю

Плата за землю, Фото: ДПСУПлата за землю, Фото: ДПСУ

За 9 місяців цього року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 734,2 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю, що на 30,3%, або на 170,6 мільйона гривень більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Про це повідомили у Державній податковій службі в Миколаївській області.

Зокрема, від юридичних осіб місцеві громади отримали 529,3 мільйона гривень плати за землю, від фізичних осіб — 204,9 мільйона гривень.

Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 10,7%.

«Плата за землю у повному обсязі надходить до місцевих скарбниць і є важливим джерелом доходів бюджетів територіальних громад. А вчасно та в повному обсязі сплачені податки бізнесом та кожним громадянином — це внесок в економічну підтримку держави, забезпечення української армії та обороноздатності України», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, платники Миколаївщини за січень — вересень цього року сплатили 692,3 мільйона гривень військового збору.

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