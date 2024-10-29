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Помер нардеп від «Голосу» Олег Макаров

Олег МакаровОлег Макаров, фото: ВР

Помер народний депутат України дев’ятого скликання Олег Макаров. Він був обраний до Верховної Ради від партії «Голос».

Про це повідомила Верховна Рада України в офіційному Telegram-каналі.

«Співчуття з приводу смерті народного депутата України IX скликання Олега Макарова. Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова — народного депутата України девʼятого скликання. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять», — йдеться в публікації.

Крім того, там зазначено й те, чим займався Олег Макаров протягом останніх років — він був юристом, секретарем Комітету ВРУ з правової політики, членом Етичної комісії всеукраїнської організації «Асоціації правників України» та громадським діячем.

На цю новину відреагував народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк, зазначивши в Telegram, що Олег Макаров був наймудрішим членом фракції.

«Дякую за твої поради та постійну допомогу. Нам усім буде дуже тебе не вистачати», — написав він.

Нагадаємо, що також пішов із життя засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю та меценатством.

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