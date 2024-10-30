Миколаївців просять допомогти зібрати ₴300 тис. на авто для морпіхів

Збір коштів на автомобіль для миколаївської 36 бригади.

Бійці 36 окремої бригади морської піхоти потребують автомобіль для виконання своїх завдань на позиціях. Миколаївців просять долучитися до збору коштів.

Миколаївський журналіст, який служить у ЗСУ Андрій Прокопенко зазначає, що військові залишилися без автомобіля, який для них є надзвичайно важливим.

Для придбання автомобіля необхідно зібрати 300 тисяч гривень.

«За останні 10 місяців ми проїхали понад 40 тисяч кілометрів — відстань, що дорівнює навколосвітній подорожі вздовж екватора. Для нас транспорт — це не просто засіб пересування, а життєво необхідний інструмент у роботі. Ми знайшли відповідний варіант, але наші фінансові можливості обмежені, як і термін резерву автівки. Тому звертаємось по допомогу», — зазначає він.

Всіх, у кого є можливість, просять терміново долучитися до збору.

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Нагадаємо, що голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вирішенням проблеми збору коштів, яких бракує на армію, є підвищення військового збору та податку на додану вартість.