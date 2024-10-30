Миколаївців просять допомогти зібрати ₴300 тис. на авто для морпіхів
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- Альона Коханчук
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11:45, 30 жовтня, 2024
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Бійці 36 окремої бригади морської піхоти потребують автомобіль для виконання своїх завдань на позиціях. Миколаївців просять долучитися до збору коштів.
Миколаївський журналіст, який служить у ЗСУ Андрій Прокопенко зазначає, що військові залишилися без автомобіля, який для них є надзвичайно важливим.
Для придбання автомобіля необхідно зібрати 300 тисяч гривень.
«За останні 10 місяців ми проїхали понад 40 тисяч кілометрів — відстань, що дорівнює навколосвітній подорожі вздовж екватора. Для нас транспорт — це не просто засіб пересування, а життєво необхідний інструмент у роботі. Ми знайшли відповідний варіант, але наші фінансові можливості обмежені, як і термін резерву автівки. Тому звертаємось по допомогу», — зазначає він.
Всіх, у кого є можливість, просять терміново долучитися до збору.
Посилання на банку
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Нагадаємо, що голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вирішенням проблеми збору коштів, яких бракує на армію, є підвищення військового збору та податку на додану вартість.
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