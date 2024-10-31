У Миколаєві відбудеться безоплатна зустріч про здоров’я в парі та перші кроки до батьківства. Зображення організаторів заходу

У Миколаєві, 10 листопада, платформа доказової інформації про здоров’я «Бережи себе» та організація, яка підтримує та підсилює жінок на шляху материнства «Генерація матерів Лада», проведуть безоплатну зустріч з сімейною лікаркою.



Питання у фокусі:

— корисна інформація про здоров’я в парі: які обстеження варто зробити, важливість знати сімейну медичну історію, вплив звичок та стилю життя на здатність бути батьками та здоров’я загалом;

— кожна вагітність — унікальний досвід. Як можна підготуватись уже зараз, аби полегшити цей період, яких викликів слід очікувати та як давати з ними раду? Чи існує «ідеальний» вік для батьківства? На які фактори варто зважати при плануванні вагітності;

— про підтримку в парі: як психологічно підготуватись до ролі батьків, важливість проговорювати очікування партнерки та партнера, як боротись із невизначеністю через війну та де шукати опору.

Екпертка: Анастасія Спасібо — сімейна лікарка, консультантка з грудного вигодовування, керівниця медичної практики «рідні», мама двох діток.

Кому це може бути цікаво?

Організатори запрошують вагітних, пари, які планують батьківство, партнерів, хто нещодавно став мамою або татом і загалом усіх, кому відгукується тема піклування про здоров’я в парі.

Подія відбудеться:

10 листопада об 11:00

вул. П. Саксаганського 34/7 (колишня вул. Дунаєва)

Тривалість події — до 1,5-2 години. На локації облаштоване укриття.

Також організатори зазначають, що участь безоплатна, за попередньою реєстрацією.

Нагадаємо, 4 листопада до Миколаєва завітають відомі українські літератори Юрій Іздрик, Ірина Цілик та Ярина Чорногуз. Літературний вечір Meridian Mykolaiv відбудеться у кінотеатрів «Батьківщина» в рамках XV Міжнародних поетичних читань.