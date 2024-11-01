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У Миколаєві у багатоповерхівці замість газу почала текти вода

У Миколаєві «майстер» підключив до колонки замість газу воду. Фото з відкритих джерелУ Миколаєві «майстер» підключив до колонки замість газу воду. Фото з відкритих джерел

У Миколаєві мешканці будинку залишись без газу через те, що майстер міняв газову колонку та підключив до неї не газ, а воду.

Про це повідомили у миколаївській філії «Газмережі».

Без газу залишились 4 мешканці одного з будинків по вулиці Заводська.

«Люди залишилися без газу через сусіда, який вирішив звернутися до «горе-майстрів» для заміни газової колонки. Як результат — переплутані шланги підключення газового обладнання», — йдеться у повідомленні.

Тепер необхідно все осушити та замінити лічильники. В компанії зазначають, що всі витрати повинен буде оплатити винуватець аварії.

Нагадаємо, що у Миколаєві жінку та двох дітей госпіталізували через отруєння, попередньо, чадним газом. Станом на 23 жовтня 2024 року лікарі надають їм допомогу. Остаточний діагноз отруєння встановлюють.

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