В Ірані затримали студентку, яка роздяглася на території вишу на знак протесту проти хіджабу

Студентка в Ірані роздягнулася на території університету, фото The Affairs Analyst/Х

В Ірані студентка роздягнулася до білизни на території університету на знак протесту проти суворого дрес-коду та обовʼязкового носіння хіджабу. Правозахисна організація заявляє, що її могли побити та зґвалтувати під час затримання.

Її затримала служба безпеки, повідомляє Euronews із посиланням на правозахисну організацію Amnesty Iran.

Відео поширили у соціальній мережі X. На ньому видно, як на подвір’ї тегеранського Ісламського університету Азад ходить роздягнена до спідньої білизни дівчина. Її заарештували співробітники спецслужб.

Зазначається, що студентка роздягнулася після того, як охоронці університету принижували її через неправильне носіння хіджабу.

Amnesty Iran закликала до негайного звільнення дівчини. В організації повідомляють, що її могли піддати фізичному та сексуальному насильству.

«Звинувачення у побитті та сексуальному насильстві щодо неї під час арешту потребують незалежного та неупередженого розслідування», — наголосили в Amnesty.

Також там вимагають надати дівчині доступ до сімʼї та адвоката.

Директор зі звʼязків з громадськістю університету Саїд Амір Махджуб заявив, що співробітники служби безпеки передали студентку поліції. Також він заперечив, що при затриманні була сутичка.

Він також додав, що попереднє розслідування показало, що дівчина нібито страждає на психологічний розлад і перебуває в стані сильного стресу.

Нагадаємо, що в Ірані померла Арміта Гараванд, яку, як стверджують правозахисники, за неправильне носіння хіджабу побила «поліція моралі». Майже місяць дівчина перебувала в комі.

Подібний випадок не перший за останній час. В 2022 році в країні не вщухали масові протести через вбивство за «неправильне» носіння хіджабу.