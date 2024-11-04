Планові відключення світла в Миколаєві 4 листопада: список вулиць

Фото АТ «Миколаївобленерго»

У понеділок, 4 листопада, у Миколаєві деякі вулиці лишаться без світла через ремонти мережі.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Світла загалом не буде в проміжку між 08:00 та 19:00, але на різних вулицях час його відключення та включення різниться. Це повʼязано з видами робіт, запланованих на різних ділянках.

Підготуватися до тимчасової відсутності електрики належить мешканцям наступних вулиць:

Нагадаємо, що впродовж вересня поточного року акціонерне товариство «Миколаївобленерго» замовило 13 великих тендерів на загальну суму 103,6 мільйона гривень.