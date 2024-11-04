Планові відключення світла в Миколаєві 4 листопада: список вулиць
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- Марія Хаміцевич
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7:00, 04 листопада, 2024
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У понеділок, 4 листопада, у Миколаєві деякі вулиці лишаться без світла через ремонти мережі.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Світла загалом не буде в проміжку між 08:00 та 19:00, але на різних вулицях час його відключення та включення різниться. Це повʼязано з видами робіт, запланованих на різних ділянках.
Підготуватися до тимчасової відсутності електрики належить мешканцям наступних вулиць:
Нагадаємо, що впродовж вересня поточного року акціонерне товариство «Миколаївобленерго» замовило 13 великих тендерів на загальну суму 103,6 мільйона гривень.
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