Уряд підтримує деокуповані та прифронтові громади: у бюджеті на 2025 рік закладено реверсну дотацію

Олексій Кулеба

У проєкті держбюджету на 2025 рік передбачено перерозподіл 14,9 мільярда гривень реверсної дотації для підтримки деокупованих та прифронтових громад. Окрім цього, держава виділить 37,5 мільярда гривень для громад, які постраждали від збройної агресії РФ.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, передають у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Він підкреслив, що у рамках регіональної політики грошовий ресурс має розподілятися таким чином, щоб громади, які потерпають від обстрілів та знаходяться близько до лінії зіткнення, залишалися спроможними, адже це частина внутрішньої стійкості та згуртованості всередині країни.

«Уряд схвалив проєкт Державного бюджету України на 2025 рік, яким передбачив перерозподілити 14,9 млрд грн реверсної дотації для того, щоб підтримати саме деокуповані й прифронтові громади. Це справедливе та необхідне рішення для людей, які зараз забезпечують життєдіяльність в найважчих умовах війни», — зазначив Олексій Кулеба.

Також він додав, що окрім цього, держава додатково виділяє 37,5 млрд грн для громад, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Росії.

«Окремо висловлюю позицію Міністерства розвитку громад та територій, що 64% ПДФО мають зберігатися в громадах. Це також важливо для підтримки спроможності людей на місцях», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що для учнів навчальних закладів Миколаївської області команда Фундації Олени Зеленської передала 950 ноутбуків та 450 планшетів. Їх розподілили між 24 громадами регіону.