  • четвер

    14 листопада, 2024

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 14 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Уряд підтримує деокуповані та прифронтові громади: у бюджеті на 2025 рік закладено реверсну дотацію

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації

  • 15:16, 14 листопада, 2024

Олексій КулебаОлексій Кулеба

У проєкті держбюджету на 2025 рік передбачено перерозподіл 14,9 мільярда гривень реверсної дотації для підтримки деокупованих та прифронтових громад. Окрім цього, держава виділить 37,5 мільярда гривень для громад, які постраждали від збройної агресії РФ.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, передають у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Він підкреслив, що у рамках регіональної політики грошовий ресурс має розподілятися таким чином, щоб громади, які потерпають від обстрілів та знаходяться близько до лінії зіткнення, залишалися спроможними, адже це частина внутрішньої стійкості та згуртованості всередині країни.

«Уряд схвалив проєкт Державного бюджету України на 2025 рік, яким передбачив перерозподілити 14,9 млрд грн реверсної дотації для того, щоб підтримати саме деокуповані й прифронтові громади. Це справедливе та необхідне рішення для людей, які зараз забезпечують життєдіяльність в найважчих умовах війни», — зазначив Олексій Кулеба.

Також він додав, що окрім цього, держава додатково виділяє 37,5 млрд грн для громад, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Росії.

«Окремо висловлюю позицію Міністерства розвитку громад та територій, що 64% ПДФО мають зберігатися в громадах. Це також важливо для підтримки спроможності людей на місцях», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що для учнів навчальних закладів Миколаївської області команда Фундації Олени Зеленської передала 950 ноутбуків та 450 планшетів. Їх розподілили між 24 громадами регіону. 

Відповідно до Закону України «Про медіа» та Закону України «Про рекламу» цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або в партнерстві офіційного органу державної влади, муніципальної інституції, громадської організації тощо, або їх посередника з ПП “НикВести Продакшн”, яке керує онлайн-медіа “НикВести”. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі Пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації.

Останні новини про: Миколаївська ОВА

Миколаївська ОВА уклала договір на будівництво укриття за ₴34 млн з фірмою, що має судові претензії через неякісне виконання робіт
1400 ноутбуків та планшетів: школярі Миколаївщини отримали від команди Фундації Олени Зеленської сучасні девайси для онлайн-навчання
День спільнодії: Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості»
Реклама

Читайте також:

новини

МОН анулювало ліцензію «Миколаївської політехніки» після перевірки

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові хочуть перевиховувати домашніх тиранів: для цього запровадять програму погодинних занять

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві жителям дому на Космонавтів подали тепло після двох тижнів відсутності

Володимир Коваль
новини

«16 градусів в квартирах»: жителі будинку в Інгульському районі Миколаєва поскаржились на відсутність опалення

Володимир Коваль
новини

На підтримку дітей-сиріт у 2025-2027 роках у Миколаєві планують витратити ₴13,2 млн

Олена Козубовська

Останні новини про: Миколаївська ОВА

День спільнодії: Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості»
1400 ноутбуків та планшетів: школярі Миколаївщини отримали від команди Фундації Олени Зеленської сучасні девайси для онлайн-навчання
Миколаївська ОВА уклала договір на будівництво укриття за ₴34 млн з фірмою, що має судові претензії через неякісне виконання робіт

«Завжди хочеться більше». Що думають про відновлення під час війни у Миколаєві?

Що треба знати про міни?

50 хвилин тому

На Південноукраїнській АЕС планують побудувати два нових енергоблоки

Головне сьогодні