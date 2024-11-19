Догляд за шкірою в різні пори року

Найбільшим органом тіла є шкіра, і саме вона зазвичай страждає від негативних зовнішніх факторів. Для її захисту, підтримки місцевого імунітету, збереження краси та молодості необхідний якісний та регулярний догляд. У статті фахівці інтернет-магазину Prokrasa діляться корисними порадами щодо піклування про шкіру у різні пори року.

Особливості весняного догляду

Після зими шкіра зазвичай страждає від недостатньої зволоженості, тьмяності, нестачі вітамінів, сонячного світла. Крім того, в ній накопичуються токсини, що завдають додаткової шкоди. Тому навесні шкірі необхідні:

Пілінг. Використовуйте засоби відповідно до вашого типу шкіри, щоб видалити ороговілі клітини та провести глибоке очищення. Наприклад, гарно себе зарекомендували ензимні та кислотні пілінги. Такі процедури покращують колір обличчя, сприяють кращому проникненню доглядових засобів.

Вітаміни. Найкориснішим навесні буде вітамін С – косметика з ним у складі ефективно бореться із тьмяністю, вирівнює колір та зміцнює місцевий імунітет.

Зволоження. Зверніть увагу на засоби з гліцерином, гіалуроновою кислотою, рослинними оліями та екстрактами – вони глибоко зволожують та допомагають утримати вологу всередині клітин.

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Крім того, не забувайте про УФ-захист – сонячні промені стають більш активними, тому перед виходом на вулицю завжди використовуйте засіб з SPF від 30.

Догляд за шкірою влітку

У теплу пору року на стан шкіри впливають ультрафіолетові промені, що може призвести до фотостаріння, висока температура, що спричиняє пересихання. Також через спеку активізується вироблення себуму, через що на обличчі з’являється неприємний жирний блиск. Влітку необхідні наступні засоби та процедури:

SPF-захист. Косметика для щоденного використання має бути з SPF не нижче 30, а в особливо спекотні дні – 50. Наносити її варто приблизно за півгодини до виходу на вулицю, а поновлювати шар треба після кожного купання, якщо ви відпочиваєте на водоймищі.

Зволоження. Для літа підходять креми з гелевою текстурою, флюїди, тобто засоби з легкою формулою, що не залишають жирних слідів, відчуття плівки та швидко вбираються.

Якісне очищення. Воно спрямоване на видалення забруднень, пилу, залишків декоративної косметики, поту тощо. Використовуйте м’які засоби відповідно до типу шкіри, проте від кислотних пілінгів краще відмовитися або проводити їх на ніч. Це стосується також засобів з вітаміном С, з ретинолом – вони можуть підвищити чутливість до ультрафіолету.

Ще рекомендується тримати під рукою косметику для заспокоєння шкіри – вона стане у пригоді після тривалого впливу сонця.

Як доглядати за шкірою восени?

У цей час температура на вулиці знижується, йдуть опади, дує вітер, а у приміщеннях вмикають опалення. У результаті шкіра страждає від стресу та пересушеного повітря у кімнатах. Восени вам необхідні:

Активне живлення та зволоження. Косметика має бути зі щільною текстурою, щоб краще утримувати вологу в клітинах. У складі мають бути олії, вітаміни, гіалуронова кислота, кераміди та інші компоненти, які запобігають втраті вологи та глибоко живлять шкіру.

Гарне очищення. Восени можна робити пілінги, у тому числі кислотні, щоб якісно підготувати обличчя до зими.

Відновлення. Подбайте, щоб у вашій колекції бути засоби для нічного догляду з колагеном, ніацинамідами, пептидами тощо – вони борються з віковими змінами, забезпечують регенерацію.

Догляд за шкірою взимку

У холодну пору року найбільш негативні фактори для шкіри – сухе повітря в приміщенні, вітер та холод на вулиці. Що потрібно вашій шкірі:

Глибоке зволоження, живлення. Обирайте густі креми на основі рослинних олій – вони створюють невидимий бар’єр, що захищає від зневоднення, насичують шкіру корисними речовинами.

Засоби з SPF. Так, їх необхідно використовувати цілий рік, взимку така косметика не менш актуальна, ніж влітку, адже ультрафіолет просочується і крізь хмари.

Додаткові процедури. Це маски, сироватки та інша косметика, що підсилює дію основного крему, живить шкіру, сприяє регенерації та захисту від навколишніх факторів.

У будь-якому разі доглядова косметика має бути якісною та відповідати типу шкіри. Знайти таку можна за посиланням: https://prokrasa.com.ua/ua/.